Tres de cada cuatro españoles han sufrido caída de cabello pero solo el 30% ha consultado con un profesional

Archivo - Hombre ante el espejo preocupado por la caída del pelo. - LIGHTFIELDSTUDIOS/ISTOCK - Archivo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres de cada cuatro españoles (76%) han sufrido episodios de caída de cabello en algún momento de su vida, pero solo el 30 por ciento ha consultado en alguna ocasión con un profesional sanitario por un problema capilar o del cuero cabelludo, según recoge el 'Observatorio Iraltone', elaborado por Cantabria Labs.

El estudio, presentado este lunes, ha contado con la participación de 1.500 personas, con una media de edad de 50 años, para explorar la realidad de la salud capilar en España, el nivel de conocimiento al respecto y las prácticas de cuidado que la población realiza.

Según muestran los resultados, la caída del cabello es la principal preocupación capilar de la población, con un 32 por ciento de encuestados que lo perciben así, aún más entre los hombres (35%). A la caída le siguen problemas como la grasa, caspa, picor o sensibilidad del cuero cabelludo (15% del total) y las canas o cambios asociados a la edad (14%).

"La caída es un síntoma, no un diagnóstico, y es el síntoma más reconocido", ha destacado el dermatólogo y director médico de Cantabria Labs, Juan José Andrés Lencina, quien ha detallado que, además, es un síntoma que la población observa y que le importa, al menos, de forma notable.

La población cree que sabe poco sobre salud capilar, según pone de manifiesto el estudio, que detalla que el 26 por ciento considera su conocimiento "bajo" o "muy bajo" y solo el 16 por ciento lo califica como "alto". Sin embargo, esta creencia no corresponde a la realidad, de forma que los españoles subestiman en líneas generales su conocimiento.

En este sentido, el estudio muestra que la población es consciente, en gran medida, del impacto que tienen los tintes, decoloraciones, alisados u otros tratamientos estéticos en la calidad del cabello, en lo que está "totalmente de acuerdo" el 50 por ciento de encuestados. Asimismo, el 49 por ciento es plenamente consciente del impacto del secador o de la plancha, mientras que el 42 por ciento lo es de los efectos del estado del cuero cabelludo.

Además, hay un notable conocimiento sobre los factores que son importantes para la salud del cabello y la caída capilar. Entre ellos, la edad y el estrés son los más reconocidos, con un 56 y un 54 por ciento, respectivamente, seguidos de la alimentación (37%), los cambios hormoanles (33%), la genética (31%) o la rutina de cuidado capilar (27%).

Sin embargo, dos de cada tres personas no saben cuándo una caída de cabello requiere consulta médica. En concreto, solo el 36 por ciento sabe distinguir una caída normal de una por la que se debe acudir a un profesional, y el porcentaje es aún menor entre los hombres (30%).

EL CONOCIMIENTO NO SE TRASLADA A LA PRÁCTICA

El estudio pone de relieve que, a pesar de la preocupación que muestra la población sobre su salud capilar, los síntomas que perciben y el extendido conocimiento en muchos aspectos, la población no toma medidas preventivas en su día a día.

El 74 por ciento considera muy importante el cuidado capilar preventivo, pero solo el 19 por ciento actúa a diario. "No lo hacemos y no sabemos ni siquiera si sirve", ha aseverado Lencina, pues solo el 23 por ciento cree que se puede actuar para prevenir o retrasar algunos signos del envejecimiento capilar, del que han oído hablar menos de la mitad (44%).

Además de no prevenir, el estudio muestra que la población tampoco acude a un profesional por problemas capilares, pues solo el 30 por ciento lo ha hecho en alguna ocasión y el nueve por ciento solo se lo ha planteado. Entre el 61 por ciento que no lo ha hecho nunca, para el 41 por ciento la principal razón es que no lo considera un problema importante; el 30 por ciento no sabe a quién acudir, y el 19 por ciento alude barreras económicas o de tiempo de espera.

Respecto al 41 por ciento de personas que dice que no ha acudido a un profesional porque no lo considera un problema importante, Lencina ha puesto en duda que esto sea verdad. Los datos del observatorio muestran que la salud del cabello impacta en la calidad de vida de la población y, en concreto, casi la mitad dice que su cabello influye bastante o mucho en cómo se ve a sí mismo y en sentirse más mayor.

Si quisieran consultar a alguien por un problema importante de caída capilar, pérdida de densidad o relacionado con el cuero cabelludo, el 46 por ciento afirma que acudiría al dermatólogo o tricólogo y el 31 por ciento, a un médico de Atención Primaria.

El 40 por ciento no ha usado nunca ningún producto específico para la caída o fortalecimiento del cabello. Entre aquellos que sí lo han hecho, predomina la opción de un champú, loción o cosmético capilar (41%), seguida de un complemento alimenticio (23%) y un medicamento indicado por un profesional sanitario (15%), mientras que un nueve por ciento se ha sometido a un tratamiento médico-estético o a un trasplante capilar.

Solo el 34 por ciento de quienes han recurrido a algún champú, cosmético, complemento alimenticio o medicamento lo han mantenido durante todo el período recomendado. Aquellos que interrumpieron o disminuyeron su uso señalan principalmente como motivos unos resultados lentos o insuficientes (31%), seguido del precio (26%).

Lencina ha explicado que la interrupción del tratamiento tiene una relación significativa con el hecho de que la decisión de iniciarlo no está en muchas ocasiones precedida de un diagnóstico y una recomendación profesional, lo que lleva a la población a desconfiar de sus resultados. Hasta el 20 por ciento de encuestados apuntan que eligió la opción de cuidado capilar por su cuenta y un 18 por ciento, por recomendación de amigos o familiares.

"Si no sabemos qué nos pasa no podemos ponerle remedio", ha subrayado el dermatólogo. En este punto, ha destacado que el 59 por ciento no ha recibido nunca un diagnóstico relacionado con el cabello o el cuero cabelludo.

LA CAÍDA DE PELO, UN PROBLEMA DE SALUD

El director de la Unidad de Tricología del Hospital Universitario Ramón y Cajal y de la Unidad de Tricología y Trasplante Capilar de la Clínica Grupo Pedro Jaén, Sergio Vañó, ha aseverado que la caída de cabello es un "problema de salud" que afecta a la estética y esta, a su vez, impacta en la salud.

Según ha detallado, para los pacientes que acuden a su consulta es "el principal problema de sus vidas" y detallan que afecta a su calidad de vida. "El 32 por ciento de las mujeres ha llorado alguna vez por algo relacionado con el pelo", ha referido en línea con la evidencia científica para poner de relieve el impacto del pelo y subrayar que es un "problema médico que requiere tratamiento médico".

El experto ha enfatizado la importancia de acudir a consulta ante una preocupacion sobre salud capilar, asegurando que todos los pacientes que lo hacen y reciben información y consejos profesionales se van más tranquilos.

Por su parte, la dermatóloga experta en tricología y fundadora de la Clínica ABDerma, Claudia Bernárdez, ha ofrecido tres claves para ayudar a la población a saber reconocer cuándo debe acudir a consulta por un problema de caída de pelo. A su juicio, la persona debe preguntarse cuánto tiempo lleva produciéndose la caída, cuánto pelo se está cayendo y, sobre todo, si le preocupa.

La psicóloga Concha Hidalgo, especializada en el impacto emocional de los cambios de imagen, ha detallado que la actuación ante un problema de salud capilar debe partir de ámbitos, "con ciencia" y con "conciencia". De esta forma, ha resaltado que se debe acudir "única y exclusivamente" a la investigación y, junto a ello, indagar en las sensaciones que produce la situación que se está viviendo para poder verbalizarlo.