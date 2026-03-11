Skincare en niñas: ¿cuidado de la piel o moda con riesgos?

Archivo - Niña realizando su rutina de belleza por la mañana - HOBO_018/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EDIZIONES) -

Cada vez es más habitual ver en redes sociales a niñas y adolescentes mostrando complejas rutinas de 'skincare' con sérums, exfoliantes, o cremas antiedad. Una tendencia que ha traspasado el mundo digital y que está llegando también a los baños de muchos hogares. Pero, ¿realmente necesita la piel infantil este tipo de cuidados?

Especialistas en Dermatología y Pediatría alertan de que la mayor parte de estos productos no sólo son innecesarios a edades tempranas, sino que incluso pueden provocar irritaciones, alergias, o empeorar problemas cutáneos. Frente a la presión de las redes y de la industria cosmética, los expertos recuerdan que el cuidado de la piel en la infancia y en la adolescencia debería basarse en algo mucho más sencillo: limpieza suave, hidratación cuando sea necesaria y, sobre todo, una adecuada protección solar.

Elia Roo, dermatóloga del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica (GEDET, AEDV), subraya durante una entrevista con Europa Press Salud Infosalus que la rutina de cuidado de la piel a cualquier edad debe basarse en las características individuales de la misma. "Durante la pubertad se producen cambios importantes en la piel que condicionan su cuidado. El cuidado básico se basa en tres principios: limpieza, hidratación, y fotoprotección", resalta esta experta.

EL ORIGEN DEL PROBLEMA: LAS REDES SOCIALES

Entrevistamos también en Europa Press Salud Infosalus a la presidenta de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA), a la doctora María Angustias Salmerón, quien considera que, efectivamente, el skincare en menores responde a una moda creciente, cuya percepción ha sido amplificada por las redes sociales.

"El límite entre lo digital y lo real no existe. Entonces, al final, lo que se pone de moda en redes sociales se pone de moda en el mundo real porque, desgraciadamente, la población, en general, estamos sometidos a lo que nos interesa, no a lo que es adecuado para nosotros", lamenta.

Con ello, subraya que, si un menor tiene un mínimo interés por el skincare, en redes sociales le saldrá toda la información disponible sobre ello. A su juicio, el problema de esto es que "también la cosmética mueve mucho dinero, y está el lobby de la tecnología y de la industria cosmética, y el empleo de niñas para su promoción".

"Me llama mucho la atención que la publicidad en medios de comunicación de menores esté regulada, mientras que en redes sociales sí puede haber menores que sean 'influencers' y, además, se encuentren promocionando este tipo de productos cosméticos. No entiendo con la regulación que existe por qué el mundo digital se la salta y se puede hacer publicidad con fines comerciales", asevera esta especialista.

De hecho, sostiene que se está viendo a nivel de adolescencia, pero también desde niñas pequeñas, aunque también a adultos, usando cosméticos que no son adecuados para su piel, con los riesgos dermatológicos que esto puede conllevarles, y en una edad donde la apariencia física es algo más a aceptar y donde se está forjando su personalidad.

"Los menores suelen usar mucho los filtros, las imágenes ideales, y el 95% tienen granos y en redes sociales esto no se ve. Se junta el propio desarrollo de la personalidad, con contenidos continuados que pueden llegar a ser adictivos, y que exigen unos niveles de físico y de perfección en adolescentes, especialmente vulnerables por su neurodesarrollo y porque en adolescencia te pueden pasar cosas también. Son muchas veces menores con riesgo de trastornos de la conducta alimentaria, de trastorno dismórfico corporal, con riesgo de ansiedad, o de depresión, por ejemplo", alerta esta pediatra.

La pregunta, por ello, según reitera la presidenta de la SEMA, es si los adolescentes tendrían que estar en las redes sociales, tal y como están diseñadas actualmente, y pone de ejemplo que no se ve adolescentes hablando de acné, porque el único contenido que se puede ver es el que vende. "Mientras las redes sociales no sean éticas, ¿por qué tienen que estar adolescentes en redes sociales?", se pregunta la doctora María Angustias Salmerón.

LO QUE NECESITA LA ADOLESCENTE EN SU PIEL

Con todo ello, preguntamos a ambas expertas cuáles son las necesidades reales de la piel de los adolescentes. En primer lugar, María Angustias Salmerón, pediatra, hace hincapié en que "el skincare nunca es saludable" y lo que necesita un adolescente en esta edad para su piel, y si no tiene acné, es lavarse la cara con un jabón adecuado a su tipo de piel, así como una crema hidratante, y una crema protectora frente al sol.

"Además, con la cosmética actual puedes cubrir la fotoprotección y la hidratación con una sola crema, y si también quieren ir maquilladas con una crema de estas características con color es más que suficiente; no necesitan más las adolescentes. Lo único demostrado que frena el envejecimiento de la piel es protegerse del sol. Esto es lo que necesita un adolescente. Si tiene acné, dependiendo del tipo, necesitará un tratamiento específico, pero también jabón, crema hidratante y solar. Ningún skincare es saludable. No necesitan los adolescentes un skincare", asevera esta experta.

Por su parte, la dermatóloga Elia Roo, del GEDET, indica que en la infancia y en la adolescencia se recomienda limpiar con un limpiador suave sin fragancias, y con un pH de entre 4 y 6 para adaptarse a la acidez natural de la piel. "Una limpieza excesiva puede dañar la barrera cutánea, provocando irritación", advierte esta dermatóloga del GEDET.

Es más, sostiene que la hidratación corporal puede realizarse a cualquier edad para mantener la piel suave y prevenir la sequedad. "En bebés y niños pequeños deben aplicarse fórmulas con pocos ingredientes y sin fragancias", indica.

En cuanto a la hidratación facial dice que no suele necesitarse hasta la edad adulta, pero puede ser útil para calmar la irritación de la piel, o en niños con dermatitis atópica. "Sin embargo, los adolescentes con piel propensa al acné deben utilizar productos no comedogénicos. Aplicar productos oclusivos o comedogénicos, como la vaselina, con el fin de hidratar la piel empeora las lesiones del acné", indica esta dermatóloga.

CUIDADO CON LOS PRODUCTOS DE COSMÉTICA

En este contexto, la especialista de la Academia Española de Dermatología avisa de que todos los productos para el cuidado de la piel pueden contener sustancias que pueden provocar dermatitis alérgica de contacto en la población infantil: "Entre los alérgenos comunes se incluyen las fragancias, los emolientes (como la lanolina y el propilenglicol), y los conservantes (como el formaldehído y la metilisotiazolinona)".

Recuerda que la piel de los niños es más sensible y más proclive a la irritación que la piel adulta, y los productos de cuidado facial para adultos que contienen retinol, vitamina C a altas concentraciones, exfoliantes, y perfumes pueden ocasionar a los menores una alteración de la función barrera cutánea, provocando reacciones adversas como irritación, erupciones, y reacciones alérgicas.

"A pesar del uso generalizado y creciente de los cosméticos en la población infantil, se han realizado muy pocas pruebas para determinar la seguridad y eficacia de estos productos específicamente para la piel más joven. Los jóvenes reciben una avalancha de publicidad de las marcas de cuidado de la piel y de las redes sociales que intentan convencerlos de que necesitan regímenes elaborados", manifiesta la doctora Roo.

La recomendación de los dermatólogos y de los pediatras, según insiste, es que las rutinas de cuidado de la piel sean sencillas y eficaces: "Los niños y adolescentes con alguna patología cutánea como dermatitis atópica o acné entre otras, precisan una recomendación y seguimiento médico para evitar un agravamiento de su condición al utilizar productos de cuidado inadecuados".

SÍ AL FOTOPROTECTOR SOLAR

Eso sí, resalta la dermatóloga que el protector solar tiene una función principalmente "preventiva y protectora", ya que previene de las quemaduras solares agudas, de la fototoxicidad, y de los efectos crónicos que conducen al fotoenvejecimiento y al cáncer de piel.

En su opinión, es fundamental educar a los pacientes jóvenes sobre el cáncer de piel, dado que la exposición frecuente a altas dosis de radiación UV antes de los 18 años es el principal factor de riesgo del melanoma.

"Los niños y adolescentes pasan más tiempo practicando deportes y otras actividades al aire libre, lo que contribuye a un mayor riesgo de sufrir daños cutáneos en el futuro. El uso de protector solar es importante para todos, independientemente del tono de piel y de la propensión a las quemaduras solares. Se recomiendan los protectores solares minerales por su eficacia y seguridad", concluye.