Archivo - Imagen de recurso de un tratamiento estético. - FG TRADE/ISTOCK - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) ha advertido, con motivo del 'Black Friday', de que detrás de determinadas ofertas a precios excesivamente bajos pueden esconderse productos de procedencia dudosa, falsificados o no autorizados para la indicación correspondiente, así como procedimientos realizados sin la cualificación profesional ni las condiciones sanitarias exigibles.

"Estas prácticas pueden provocar complicaciones como infecciones, reacciones inflamatorias, necrosis o, en los casos más graves, pérdida de visión", ha destacado la sociedad.

En este contexto, la SEME ha recordado los datos de su último Informe de Percepción de la Medicina Estética en España, elaborado en colaboración con Sigma Dos sobre una muestra de 2.469 personas. El estudio revela que el 46 por ciento de la población española se ha realizado algún tratamiento de medicina estética y que un 30 por ciento tiene intención de hacerlo en el futuro. Sin embargo, el 44 por ciento de los pacientes desconoce que estos procedimientos deben ser realizados exclusivamente por un médico colegiado en una clínica autorizada U.48.

Asimismo, la sociedad subraya que el Código de Deontología Médica establece que la publicidad de los servicios de medicina estética debe respetar la naturaleza médica de estos procedimientos, evitar la creación de falsas necesidades y no inducir a los pacientes a contratar tratamientos sin una valoración previa. También prohíbe publicitar tratamientos por debajo del coste de los productos utilizados y establecer ofertas a bajo precio limitadas en el tiempo para incentivar su contratación anticipada.

"La medicina estética es medicina, no un producto que se pueda comprar por impulso. La decisión de realizarse un tratamiento debe responder siempre a un criterio médico y a las necesidades de cada paciente, nunca al atractivo de un descuento o una promoción comercial", ha resaltado el presidente de la SEME, Juan Antonio López-Pitalúa.

Ante estas campañas, la sociedad médica recomienda a los ciudadanos que comprueben que el tratamiento será realizado por un médico colegiado y con formación adecuada. Además, aconseja verificar que la clínica dispone de autorización sanitaria específica para la unidad asistencial de Medicina Estética (U.48).

SEME también considera necesario exigir una valoración y un diagnóstico médico antes de cualquier procedimiento, así como solicitar información sobre los productos utilizados, su autorización sanitaria, procedencia y trazabilidad. Por último, recomienda recibir información sobre los posibles riesgos, contraindicaciones y efectos secundarios, así como firmar el correspondiente consentimiento informado.

Desde la SEME insisten en que la seguridad, la evidencia científica y la cualificación del profesional deben estar siempre por encima del precio. "Elegir un tratamiento de medicina estética no debería depender jamás de una cuenta atrás promocional, por la seguridad del paciente", han concluido.