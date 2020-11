MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda ola de Covid-19 no está generando las manifestaciones cutáneas detectadas en la primera ola, según han señalado diversos expertos con motivo de la celebración del I Congreso AEDV Virtual Otoño 2020, de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), que se celebrará los días 19, 20 y 21 de noviembre.

Precisamente, la sesión con la que arranca este Congreso es la que coordina la dermatóloga del Hospital Universitario de Móstoles (Madrid) y una de las impulsoras del estudio 'COVID-Piel', Cristina Galván Casas, que en abril categorizó todas las lesiones cutáneas que se estaban dando en pacientes afectados por este nuevo coronavirus en 5 tipos: maculopapulares, vesiculosas, urticariformes, pseudoperniosas (similares a sabañones) y livedo-reticularis-necrosis.

"Algunos autores han puesto en duda que un mismo virus pueda tener efectos tan distintos en la piel, pero para mí no varía mucho de lo que hace este coronavirus en otros órganos, con múltiples efectos", ha explicado otra de las coordinadoras del estudio 'COVID Piel', Alba Català Gonzalo.

Como ha señalado esta dermatóloga del Hospital Plató de Barcelona, el SARS-CoV-2 necesita el receptor ACE2 para introducirse dentro de las células y en función del número de receptores de este tipo que tiene cada órgano se ven o no efectos sobre él a causa de este coronavirus. Sin embargo, ahora se ven muchos menos síntomas cutáneos y ninguna manifestación acral tipo sabañones.

"Durante el verano se han visto muy pocos casos, pero es que la incidencia de casos Covid-19 ha disminuido. Veremos qué pasa en esta segunda ola. No es fácil de hacer la comparativa porque en marzo y abril se estaban detectando el 10 por ciento de las infecciones SARS-CoV-2 totales, y ahora se detectan el 70 por ciento de los casos", ha recalcado la doctora Gonzalo.

A su juicio, es esperable que al aumentar los casos se empiecen a diagnosticar estas manifestaciones cutáneas. "De hecho, los dermatólogos italianos ya empiezan a ver algunos casos. Sin embargo, todo apunta a que estas manifestaciones se dan en un porcentaje que se acerca al dos por ciento de los pacientes ingresados, tal y como dijimos en nuestro estudio, un porcentaje muy inferior al que había dicho en el primer estudio italiano sobre el tema, que lo situaba en un 20 por ciento", ha añadido.

¿SABAÑONES POR AISLAMIENTO?

En cuanto a la ausencia de lesiones tipo sabañones, algunos dermatólogos señalaron ya en abril que esas lesiones no se debían a la Covid-19 y ahora vuelven a recoger esta afirmación ante la falta de problemas en manos y pies que las personas que ahora se infectan por SARS-CoV-2.

"Es cierto que algunos autores descartan estos sabañones como consecuencia de la infección por coronavirus, y apuntan como una posible causa al hecho de que los niños estuvieron encerrados durante semanas y eso generó los sabañones. Pero una cosa es estar encerrados en casa y otra es pasar frío o estar inmóviles", ha detallado Gonzalo.

Además, prosigue, son muchos más los dermatólogos que defienden la vinculación entre estas lesiones tipo sabañón con el SARS-CoV-2 debido al tipo de inmunidad que tienen los niños con una intensa respuesta mediada por interferón, que les protege frente a la enfermedad sistémica a la vez que favorece el desarrollo de pseudo-perniosis (lesiones tipo sabañones).

"Todo eso hace pensar que la infección por SARS-CoV-2 haya sido causa más que probable de su aparición", ha dicho la doctora, para comentar que hay más datos a favor que en contra. "Incluso desde el punto de vista epidemiológico, porque en todas las áreas donde ha habido picos de pandemia se han visto los mismos síntomas. No obstante, no podemos negar que tenemos dudas, aunque eso no significa que no haya base médica para explicar una causalidad. Además, es mucho más difícil de explicar este tipo de lesiones ocurridas en tantas personas en un mismo periodo por otra causa distinta a la COVID-19", ha puntualizado.

De la misma opinión se ha manifestado el dermatólogo del Hospital Parc Taulí en Sabadell (Barcelona), Jorge Romaní de Gabriel, quien ha explicado que el hecho de que en marzo hubiera muchos más casos de Covid-19 que ahora explica que un porcentaje de pacientes desarrollara estas manifestaciones cutáneas y ahora no se vean.

"Aunque quizás la causa esté en que el porcentaje de población susceptible a desarrollar estos problemas dermatológicos ya se haya agotado. La verdad es que es muy difícil de entender", ha matizado, tras advertir de que los sabañones, o su ausencia, no es la única incógnita que este SARS-CoV-2 está generando.