Archivo - Concentración del sector de la imagen personal frente al Congreso de los Diputados para exigir la restitución del IVA reducido del 10%, a 3 de febrero de 2025, en Madrid (España). - ALIANZA POR LA BAJADA DEL IVA A LA IMAGEN PERSONAL

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Alianza por la Bajada del IVA a la Imagen Personal y la Confederación Empresarial de Imagen Personal han pedido este jueves a los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales un posicionamiento "explícito" sobre la restitución del IVA reducido al 10% para los servicios de peluquería, barbería y estética, según han trasladado en un comunicado.

La organización recuerda que la proposición de ley para restituir el IVA reducido al 10% fue aprobada por el Senado y remitida al Congreso, antes de acumular "más de un centenar" de ampliaciones del plazo de enmiendas. La proposición caducó el 4 de noviembre, tras la disolución de las Cortes, sin que se haya podido debatir ni votar.

Esta situación ha generado una "creciente indignación" dentro del sector, que atribuye a los "reiterados retrasos" y a las "maniobras del Gobierno" la imposibilidad de que dicha reivindicación saliera adelante. Según el comunicado, la del IVA es una reclamación "histórica" que ha recibido el respaldo de todas las formaciones políticas, "a excepción del PSOE".

Para la Alianza y la Confederación, es preciso que las candidaturas "concreten su posición y ofrezcan respuestas" a lo que consideran una "crítica situación económica" para las peluquerías, los centros de estética y las barberías.

Más de la mitad (51,9%) de las pymes y los autónomos del gremio de la imagen personal valora como "mala o muy mala" su situación, tal y como indica la nota. Según los datos de la Oleada del Estudio de Situación Económica del Sector, la facturación en esta actividad caerá un 1,5% en 2026, lo que se suma al descenso del 22,29% entre 2020 y 2025. En estos últimos seis años, por tanto, habría caído un 23,46%.

El sector de la imagen personal lo componen unos 240.000 profesionales, de los cuales el 85,19% son mujeres y el 83,6% son autónomos. La organización considera que "los servicios de peluquería, estética y barbería están estrechamente vinculados al bienestar, la salud mental y la autoestima de quienes recurren a ellos para cuidar su imagen e higiene".