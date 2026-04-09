Sanidad informa de la retirada de un lote de la crema solar Agrado SPF 50, por presencia de benzofenona - AEMPS

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, informa del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación del lote '41997300' del producto cosmético Agrado crema solar SPF 50, tubo de 100 miligramos, debido a la presencia de benzofenona, un ingrediente prohibido en la composición de productos cosméticos.

Este ingrediente no está presente en el producto de forma intencionada, sino que se trata de una impureza. Sin embargo, la concentración detectada en el lote analizado no puede considerarse una traza técnicamente inevitable y compromete la seguridad de uso del producto.

La empresa responsable de la puesta en el mercado de este cosmético ya ha iniciado la retirada de las unidades disponibles en los puntos de venta, así como la recuperación de las adquiridas por las personas usuarias.

Estas medidas están motivadas por los resultados de los ensayos realizados al producto por las autoridades croatas, en el marco de un proyecto europeo coordinado de vigilancia del mercado y promovido por la Dirección Europea de la Calidad del Medicamento y la Atención Sanitaria (EDQM) del Consejo de Europa.

Los análisis pusieron de manifiesto que el producto contiene la sustancia benzofenona, cuya presencia en productos cosméticos está prohibida conforme al Reglamento (CE) 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos. La Agencia ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión.