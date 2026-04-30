La revolución de la K-Beauty en el cuidado de la piel: ¿está justificada?

Archivo - Cosmética coreana. - PONDSAKSIT/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EDIZIONES) -

"La cosmética coreana, más conocida como K-beauty, responde a una filosofía de cuidado de la piel nacida en Corea del Sur y que destaca, entre otros puntos, por el empleo de tecnología punta, innovación cosmética, o el concepto de glass skin y de glow, aparte de sus packagings más que singulares", según destaca en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus Celia Martínez (@theporefectskin), una farmacéutica especializada en dermocosmética.

Reconoce esta experta que esta moda de belleza y cosmética ha estado impulsada también por el fenómeno de las K-pop, los k-dramas, o los idols, que han despertado una gran curiosidad sin precedentes a la hora de conocer las rutinas de cuidado facial de sus protagonistas.

Pero, ¿está justificada esta revolución y moda en el cuidado de la piel?, preguntamos a esta farmacéutica experta en dermocosmética, con motivo de la publicación de su libro 'Tu piel, tu crush' (Molino), donde habla extensamente del tema: "La cosmética coreana usa fórmulas más innovadoras que la cosmética occidental, fórmulas muy novedosas, aparte de que en sus productos la sensorialidad es diferente. Pero no por eso es mejor que la cosmética occidental; pero sí que en cuanto a innovación y a tecnologías van por delante porque de toda la vida se cuidan la piel desde muy pequeños y lo tienen más interiorizado".

PILARES DEL CUIDADO DE LA PIEL COREANO

Con ello, resalta Celia Martínez que en los pilares básicos de esta filosofía se encontrarían:

- El glow, o una piel radiante, luminosa, que relfeja la luz gracias a la hidrtada, uniforme y suave que está

- El cuidado de la piel primero para después iniciar el maquillaje

- La hidratación es la respuesta para todos los problemas de la piel en el K-Beaty, "por eso sus rutinas incluyen tónicos, esencias, sérums, cremas, y 'sheet masks' (mascarillas de tela impregnadas con ingredientes) repletas de ingredientes súper humectantes".

- 'Layering' o aplicación de varias capas de productos sin saturar la piel, sino de poner capas ultraligeras que absorban rápido y trabajen en armonía

- 'Patting' o dar toquecitos al aplicar el producto en la piel, "así usas la cantidad justa evitas irritar la piel y estimulas la microcirculación para que el 'skincare' funcione mejor".

- Prevenir antes que corregir: en Corea del Sur dice que cuanto antes se empiece a cuidar la piel mejor y por eso su producto sagrado son los protectores solares y desde la infancia y diariamente, aparte de evitar el sol por todos los medios.

- La constancia, clave en su opinión en la rutina diaria del cuidado de la piel

LOS MEJORES INGREDIENTES DE LA K-BEATY

En este contexto, y de cara a un mejor cuidado facial, esta farmacéutica indica cuál considera ella que es el 'top 3' de ingredientes de la cosmética coreana, señalando a los siguientes:

- La centella asiática, conocida también como 'cica' o 'tiger grass', dice que es el "ingrediente calmante por excelencia", ya que reduce rojeces, repara la barrera cutánea, cicatriza, y regenera la piel, al tiempo que es antioxidante, estimula la producción de colágeno y de elastina, y le quita estrés a la piel.

- Té verde, muy útil en su opinión en pieles con tendencia acneica porque ayuda a seboregular, con antioxidantes que desinflaman; su componente estrella indica que es el EGCG, un flavonoide que como antioxidante natural "es brutal", y ayuda a combatir el daño solar

- En cuanto a los fermentos remarca que son "uno de los secretos mejor guardados para lucir una piel súper saludable y 'glowy'", ya que aportan pre y posbióticos que equilibran el microbioma, refuerzan la barrera cutánea, y mejoran la absorción de otros activos, y a ala vez tienen propiedades antiedad, y favorecen el recambio celular, entre otras propiedades; aquí menciona a la kombucha (fermento del té), el sake (fermento de arroz) para iluminar y unificar el tono, el galactomyces ferment filtrate con efecto antiedad y despigmentante, y la bífida fermen lysate, perfecta para hidratar, proteger, y fortalecer la piel.