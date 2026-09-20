¿Tus piernas no adelgazan aunque pierdas peso? Estas señales pueden indicar lipedema

Archivo - Celulitis, lipedema. - SWISSMEDIAVISION/ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 Sep. (EDIZIONES) -

¿Por mucho que hagas dieta y ejercicio tus piernas siguen sin adelgazar como esperabas? No siempre se trata de una cuestión de esfuerzo, de alimentación o de falta de actividad física. El lipedema es una alteración del tejido graso que puede provocar una acumulación desproporcionada de grasa en determinadas zonas del cuerpo y que presenta características diferentes de la grasa convencional.

Dolor, sensación de pesadez, hematomas frecuentes, o una distribución de la grasa que no parece corresponderse con el resto del cuerpo son algunas de las señales que pueden hacer sospechar de este trastorno. Además, los cambios hormonales que se producen durante etapas como el embarazo o la menopausia pueden influir en su aparición o en su evolución.

La cirujana plástica reparadora y estética Ana Torres, fundadora del Instituto Dra. Ana Torres en Centro Médico Teknon (Barcelona), explica en una entrevista con Europa Press Salud Infosaus cuáles son las señales que deben hacer sospechar de un lipedema y qué tipo de ejercicio puede resultar más adecuado.

¿QUÉ ES NORMAL Y QUÉ NO?

El lipedema es una grasa que no reacciona a las dietas, ni al ejercicio, y en la que, en general, las células no mueren al adelgazar, ni tampoco al hacer ejercicio. "Por tanto, hay que distinguir la grasa que sí que se puede eliminar con el ejercicio, sobre todo de cardio, y con la dieta, y aquella que es lipedematosa", asevera esta experta.

En este sentido, mantiene la doctora Torres que se debe sospechar de lipedema cuando vemos:

·Una deformidad de las piernas, de los brazos, o de los muslos, que nos impide ver la musculatura.

·Si se hace una especie de bultos o de acúmulos de grasa que no corresponden a esa zona. Si el tejido duele o hay hematomas.

·Si las piernas están pesadas.

"El lipedema duele y, es curioso porque en estadios bajos duele más que en los altos. El lipedema suele estar causado por inflamaciones repetidas, por el ejercicio, por ejemplo, y ante ejercicios extenuantes o inflamaciones repetidas se crea más colágeno, que oprime los vasos y las terminaciones nerviosas y por eso duele", señala esta cirujana plástica y reparadora.

LA DIETA NO SUELE FUNCIONAR

Otro de los indicadores de lipedema es la dieta, ya que por muchas dietas que se pongan en marcha éstas no suelen funcionar. "Esto sucede porque la dieta sólo actúa a nivel de la grasa normal, y el lipedema es una grasa patológica que no reacciona a las dietas", indica esta experta de Centro Médico Teknon.

Y otro de los aspectos que podrían favorecer su debut es el embarazo o la menopausia, tal y como reconoce esta doctora, dado que se trata de épocas con cambios hormonales, según informa. "A lo mejor ese lipedema está en un estadio muy bajo, o medio dormido; en cambio, con el cambio de metabolismo o de hormonas de repente se activa; pero muchas veces también es debido a un aumento de peso en embarazo o en la menopausia", añade Torres.

Con todo ello le pedimos una última recomendación, sobre los deportes que mejor le pueden ir al lipedema, indicando esta experta que todo lo que son deportes de agua, tipo la natatacion el 'aquagym', el 'aquaciclying', por ejemplo, deportes que no sean de impacto, como la elíptica, la bicicleta, ejercicios de barre, pilates, así como clases dirigidas sin muchos saltos.