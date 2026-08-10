Archivo - La ortodoncia en edad adulta se justifica en que la dentición evoluciona a lo largo de toda la vida, según especialista - OZGURCANKAYA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Ortodoncia de la compañía de salud dental Vitaldent, la doctora Silvia Canals, ha manifestado que la ortodoncia en la edad adulta se justifica en que la dentición evoluciona a lo largo de toda la vida y en determinados cambios que "pueden hacer necesario un tratamiento" de este tipo.

"La posición de los dientes sigue cambiando al finalizar el crecimiento", ha manifestado para referirse al hecho de que durante años, este procedimiento se ha asociado casi exclusivamente a niños y adolescentes. Sin embargo, ha señalado que es cada vez más frecuente en las consultas odontológicas que adultos que nunca necesitaron 'brackets' en su infancia descubran, décadas después, que algunos dientes han comenzado a apiñarse, han aparecido pequeños espacios entre los mismos o sienten que su mordida ya no encaja igual que antes.

En este sentido, Canals ha declarado que estos pequeños movimientos, generalmente lentos e imperceptibles, pueden verse favorecidos por factores como el desgaste progresivo de la dentición, la pérdida de uno o varios dientes sin reemplazar o la enfermedad periodontal, que puede provocar movilidad dental y alterar la posición de los dientes.

Por contra, ha rechazado, con base en la evidencia científica actual, que se atribuya a las muelas del juicio la responsabilidad del apiñamiento dental. "No obstante, cuando existe muy poco espacio en la arcada, su erupción puede contribuir a agravar una situación previa, pero no son consideradas la causa principal", ha puesto de manifiesto.

ES IMPORTANTE LA VALORACIÓN PROFESIONAL

"No se trata únicamente de un problema estético", ha sostenido, por otra parte,, al tiempo que ha afirmado que "cuando la mordida cambia, también puede verse afectada la función masticatoria, favorecerse el desgaste de los dientes o dificultarse la higiene oral". Por ello, considera que "es importante realizar una valoración" para "determinar el origen del problema y establecer el tratamiento más adecuado para cada paciente".

Con todo, y para corregir alteraciones funcionales, facilitar otros procedimientos odontológicos o prevenir complicaciones futuras, los adultos acuden cada vez más a las clínicas odntológicas por este motivo. "La incorporación de opciones más discretas, como los alineadores transparentes, también ha contribuido a normalizar la ortodoncia en esta etapa de la vida", ha explicado.

"La edad no determina si un paciente puede o no someterse a un tratamiento de ortodoncia", ha subrayado, tras lo que ha indicado que "lo realmente importante es realizar un diagnóstico individualizado para identificar la causa del problema y escoger la solución más adecuada". "Actuar a tiempo permite preservar la funcionalidad de la boca y evitar complicaciones futuras", ha finalizado.