La OCU denuncia ante la AEMPS la venta libre en Internet de 'peelings' químicos y productos que requieren supervisión

Archivo - Imagen de recurso de un 'peeling'. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / A - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) la venta 'on-line' de 'peelings' químicos y productos de medicina estética que, por su alta concentración y composición, podrían poner en grave riesgo la salud de los usuarios si se usan sin supervisión profesional.

En una revisión de mercado realizada por la OCU, se ha constatado que plataformas como Etsy, Aliexpress, Temu y Amazon permitirían la venta de 'peelings' químicos en concentraciones elevadas; mientras que webs especializadas en estética y cosmética harían lo propio con rellenos dérmicos inyectables de venta directa.

"Se trata de productos que legalmente no se pueden vender a los consumidores y solo son accesibles para los profesionales. Sin embargo, están a disposición de los consumidores en determinada web y 'marketplace' de fácil acceso para todos", ha denunciado el portavoz de la OCU, Enrique García.

En concreto, se trata de la venta de 'peelings' químicos con ácidos que actúan en capas medias o profundas de la piel cuando están en concentraciones muy elevadas: como el ácido glicólico (hasta en un 70%) o el ácido tricloroacético o TCA (hasta en un 100%). En estos casos, la OCU advierte de que su uso sin supervisión profesional aumenta el riesgo de sufrir cicatrices hipertróficas o queloides, de una mala cicatrización y de despigmentación, entre otros.

También se han encontrado 'peelings' químicos con soluciones de Jessner con resorcinol, una sustancia directamente prohibida en cosméticos según el reglamento. Además, se han descubierto rellenos dérmicos inyectables con ácido hialurónico y lidocaína, que la OCU indica que requieren necesariamente una acreditación profesional.

Asimismo, la Organización ha detectado "graves deficiencias" en el etiquetado de varios de estos productos, como la ausencia de número de lote, instrucciones de uso, advertencias de seguridad y listado completo de ingredientes.

La OCU considera que esta situación vulnera la normativa europea de cosméticos (Reglamento CE 1223/2009) y productos sanitarios (Reglamento UE 2017/745) exponiendo a los usuarios a distintos riesgos, como quemaduras, irritaciones severas y complicaciones por el uso indebido de productos inyectables.

Por ello, OCU solicita a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) investigar estas webs por posibles incumplimientos normativos que ponen en riesgo la salud de los usuarios. Además de reforzar la regulación y control de la venta online de estos productos, y exigir a los 'marketplaces' el cumplimiento estricto de la normativa, incluyendo etiquetado completo, advertencias visibles y la indicación expresa de uso exclusivamente profesional.