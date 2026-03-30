OCU denuncia que el 80% de los establecimientos que venden aceites cosméticos con CBD recomiendan erróneamente ingerirlo

Archivo - Cáñamo de semilla en una cuchara de madera en la mesa, aceite en un frasco de vidrio, aceite de cannabis CBD. Hierbas alternativas para la medicina. - TINNAKORN JORRUANG/ ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Organización de Consumidores (OCU) revela que 22 de los 27 establecimientos (80%) que comercializaban aceites cosméticos recomendaba su ingesta, una respuesta "ilegal y peligrosa", ya que la toma de CBD solo está autorizada en forma de fármacos bajo prescripción del médico especialista y lo contrario conlleva riesgos para la salud.

"Esta mala práctica se observó en casi todas las tiendas de venta especializada en derivados del cannabis, pero también en varias farmacias, parafarmacias y herbolarios", según señala la OCU, que insiste en que los cosméticos están diseñados para aplicarse solamente sobre la piel. Es más, en el caso concreto del CBD como ingrediente activo, la Unión Europea también lo prohíbe en complementos alimenticios por las dudas que persisten sobre su seguridad. De hecho, su consumo por vía oral solo está indicado para ciertas patologías en forma de medicamento y siempre que esté prescrito por un médico especialista.

La Organización solicita a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) reforzar la vigilancia sobre la recomendación de uso no autorizada de estos cosméticos para otros usos. Pero también advierte de la necesidad de facilitar el acceso a tratamientos regulados con cannabis medicinal dentro del sistema sanitario.

Por último, OCU advierte que durante el estudio también se detectó la venta ilegal de gominolas con CBD. Así como la presencia en cuatro aceites cosméticos de THC, un elemento estupefaciente del cannabis en cantidades por encima de las recomendaciones preliminares para cosméticos de la Comisión Europea y de los límites fijados en la normativa alimentaria, hechos que ya han sido notificados a la AEMPS.