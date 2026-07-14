Un nuevo sistema permite controlar la dermatitis atópica desde casa con mayor precisión

Archivo - Eczema dermatitis - IRINA ESAU/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diagnóstico y el tratamiento de la dermatitis atópica, un tipo de eccema, se complican por las fluctuaciones de la temperatura de la piel, pero según expertos de la Academia China de Ciencias Médicas y del Colegio Médico de la Unión de Pekín (China) su abordaje puede mejorarse en casa gracias a la medición de hidratación por infrarrojos.

Actualmente, las respuestas poco claras a las cremas hidratantes de uso doméstico y los sistemas de medición que no penetran en las capas profundas de la piel afectadas por la enfermedad.

"La hidratación de la piel es fundamental en la dermatitis atópica, pero las herramientas para evaluarla aún no son las ideales", reflexiona Ting Li, investigadora de la Academia China de Ciencias Médicas y del Colegio Médico de la Unión de Pekín (China).

Para una persona con piel seca o inflamada crónica, como la dermatitis atópica, lo ideal sería un seguimiento más sencillo y objetivo: en lugar de basarse únicamente en cómo se siente la piel ese día o esperar a las visitas a la clínica, podrían tener acceso a una forma rápida y no invasiva de controlar si su estado de hidratación cutánea está empeorando o mejorando.

En APL Photonics, publicado por 'AIP Publishing', Li y otros investigadores de la Academia China de Ciencias Médicas y el Colegio Médico de la Unión de Pekín, el Centro Médico Característico de la Policía Armada Popular China y la Universidad de Cardiff (Reino Unido) redefinieron el estado del arte en la monitorización y el diagnóstico de la hidratación de la piel mediante imágenes infrarrojas.

"Lo más interesante fue que la información que proporcionaba el sistema óptico se volvió mucho más útil una vez que dejamos de pensar únicamente en términos de contenido de agua y, en cambio, la tratamos como un índice óptico relacionado con la hidratación", plantea Li, quien recuerda que "la piel no es una simple lámina de agua. Una vez que asumimos esa complejidad y diseñamos el algoritmo en función de ella, el sistema se volvió mucho más robusto".

Los investigadores crearon un índice de hidratación óptica que funciona como biomarcador digital, combinando múltiples datos y mediciones para obtener una visión más completa del estado de la piel. Desarrollaron, optimizaron y probaron un sistema óptico de infrarrojo cercano que, combinado con un algoritmo sensible a la temperatura, permite un monitoreo cutáneo más preciso en el hogar.

"Con los cambios de temperatura, el comportamiento de absorción de agua puede variar, las propiedades ópticas de los tejidos pueden cambiar, el flujo sanguíneo puede modificarse y la microestructura del tejido puede alterar sutilmente la dispersión de la luz", explica Li.

Por eso, la temperatura fue un elemento clave en nuestro diseño: medimos la temperatura de la superficie de la piel y la incluyeron en el modelo de regresión, lo que mejoró la estabilidad y redujo una de las principales fuentes de variabilidad en las mediciones reales.

Tuvieron que superar los desafíos inherentes a la medición de la reflectancia de la luz más allá de la superficie de la piel, un medio complejo y estratificado. Su índice de hidratación óptica combina diversos factores en una única puntuación de medición que tiene implicaciones prácticas para el cuidado de la piel.

"El objetivo principal era crear un sistema compacto y no invasivo para detectar la hidratación, más robusto que los métodos superficiales convencionales y lo suficientemente práctico para su uso repetido. La piel real es biológicamente compleja, y una señal clínica útil a menudo no proviene de pretender que el tejido es simple, sino de diseñar un sistema que se mantenga estable a pesar de esa complejidad", concluye.