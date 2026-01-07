Un nuevo implante mamario de pasta inyectable podría sustituir a las cirugías tradicionales

Imagen de la pasta gelatinosa que contiene células de piel humana modificadas y podría restaurar el volumen mamario al rellenar los espacios que quedan tras la extirpación del tumor. - ADAPTADO DE ACS APPLIED BIO MATERIALS (2025)

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Seúl (Corea del Sur) ha desarrollado un prototipo de pasta inyectable derivada de células de piel humana que podría ayudar a restaurar el volumen mamario tras la extirpación del tumor, con menos cicatrices y un tiempo de recuperación más corto que las opciones actuales.

La extirpación de parte o de la totalidad de la mama durante el tratamiento del cáncer de mama es una posibilidad para algunas personas. Los procedimientos quirúrgicos reconstructivos suelen implicar implantes protésicos o el trasplante de tejido de otras partes del cuerpo.

"Al promover el crecimiento de los vasos sanguíneos y la remodelación del tejido, al tiempo que mantiene baja la inflamación y reduce la contractura capsular, la matriz acelular inyectable podría hacer que la reconstrucción mamaria sea más segura, menos invasiva y más accesible, mejorando así la comodidad a largo plazo y los resultados estéticos de las pacientes", afirma Pham Ngoc Chien, uno de los investigadores principales del estudio que ha sido publicado en ' ACS Applied Bio Materials'.

Durante el tratamiento del cáncer de mama, las células cancerosas y el tejido dañado suelen extirparse, lo que en algunos casos conduce a la retirada completa de la mama. Para quienes desean conservar el volumen mamario, los médicos recurren a técnicas quirúrgicas conservadoras, en las que el tejido restante se redistribuye para compensar el espacio dejado por la extirpación del tumor.

En ocasiones, incluso se utiliza piel y grasa de otras partes del cuerpo para rellenar los huecos, como en un injerto cutáneo. Aunque esta técnica preserva la forma de la mama, deja una cicatriz en la zona de donde se extrae el tejido donante.

Una estrategia alternativa implica el uso de la matriz dérmica acelular (ADM, por sus siglas en inglés), que consiste en piel procesada para eliminar su capa más externa. Esto da lugar a un material que conserva componentes celulares clave para la cicatrización, como colágeno, elastina y factores de crecimiento. En la actualidad, la ADM se comercializa principalmente en forma de láminas para la reparación de tendones o la cirugía plástica, pero Pham Ngoc Chien, Chan-Yeong Heo y sus colegas querían crear una versión inyectable adecuada para cirugías reconstructivas mamarias destinadas a rellenar volumen.

EFECTOS POSITIVOS EN ANIMALES

Los investigadores tomaron una muestra de piel donada por una participante femenina viva y la sometieron a una serie de procesos, entre ellos la eliminación de células, la congelación y la pulverización, para obtener pequeñas partículas de ADM. Posteriormente, añadieron agua a estas partículas para formar una pasta espesa. El equipo inyectó pequeñas cantidades de esta pasta en ratas para evaluar su biocompatibilidad y la comparó con dos productos comerciales de ADM.

Tras un periodo de seis meses, los animales no presentaron efectos adversos para la salud. De hecho, las ratas tratadas con la nueva pasta de ADM desarrollaron capas de tejido más finas alrededor del material inyectado que aquellas tratadas con los productos comerciales. Las capas de tejido más delgadas son preferibles en los procedimientos de implantes mamarios, ya que reducen el riesgo de complicaciones como infecciones o hematomas.

Antes de que este material pueda considerarse para su uso clínico, serán necesarios estudios de seguridad a más largo plazo y pruebas más complejas. No obstante, los investigadores señalan que este trabajo pone de relieve el potencial de su implante de ADM para mejorar la cirugía de reconstrucción mamaria.