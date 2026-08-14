La nueva tendencia en blefaroplastia apuesta por preservar la grasa de los párpados

Archivo - El cirujano plástico que levanta el párpado del paciente se prepara para la blefaroplastia - UGUR KARAKOC/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La blefaroplastia busca preservar más estructuras y mantener el volumen de los párpados para evitar "ojos excavados y esqueletizados", según explica el cirujano plástico Gustavo Sordo, del HLA Universitario Moncloa y director de la Clínica Dr. Sordo, quien señala que esta intervención debe partir de un análisis de las causas que provocan una apariencia de mirada cansada.

"Hemos comprendido que debemos preservar más estructuras y mantener más volumen dentro del párpado. Hemos aprendido a no vaciar de grasa los párpados, evitando así ojos excavados y esqueletizados", afirma el especialista.

Sordo explica que una mirada cansada no siempre se debe únicamente a los párpados. En el párpado superior puede existir exceso de piel, pero también pueden estar implicadas la caída de la ceja o el envejecimiento del tercio superior del rostro. Por ello, considera fundamental realizar un análisis pormenorizado antes de plantear la intervención.

TÉCNICA 'NO TOUCH'

En el párpado inferior, el cirujano señala que las bolsas y las ojeras pueden modificar la apariencia de la mirada y explica que utiliza la técnica 'No Touch', que permite tratar las bolsas sin tocar la musculatura responsable del cierre del párpado. Además, parte de la grasa de las propias bolsas puede aprovecharse para suavizar la transición entre el párpado y el pómulo.

La intervención puede tener también una finalidad relacionada con el campo visual en pacientes con un grado avanzado de envejecimiento denominado dermatochalasis. "En estos casos sí requieren una retirada de piel mayor para mejorar el aspecto global de la mirada y el campo visual", señala.

El especialista indica que el postoperatorio requiere alrededor de 15 días antes de recuperar plenamente la vida social. A partir de ese momento, según explica, el paciente puede maquillarse y hacer vida normal, además de comenzar a practicar deporte suave y volver a utilizar lentes de contacto.

No obstante, antes de plantear una intervención, el especialista considera fundamental analizar el conjunto de la zona para determinar qué estructuras influyen de un modo real en ese aspecto, ya que una mirada cansada no siempre significa que el problema esté solo en los párpados. Por ello, para el especialista, un buen resultado empieza antes de la cirugía "con un diagnóstico preciso que permita saber qué necesita cada persona".