No solo la edad: el microbioma de tu piel tiene mucho que decir sobre cómo envejeces

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MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

En un artículo de opinión, Sasan Jalili del Laboratorio Jackson de Medicina Genómica y Julia Oh de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke, ambas de Estados Unidos, analizan el papel del microbioma cutáneo en el envejecimiento saludable de la piel y argumentan que las funciones y los metabolitos microbianos podrían ser, en última instancia, más informativos que la composición microbiana por sí sola para comprender el envejecimiento de la piel vinculado al microbioma.

Tal y como se publica en 'Science', el envejecimiento de la piel no es simplemente una cuestión de deterioro estructural. Es también el envejecimiento de un ecosistema complejo habitado por bacterias, hongos, virus y otros microbios.

Con la edad, esta comunidad microbiana se vuelve menos estable y más variable; los organismos beneficiosos como Cutibacterium acnes suelen disminuir, y los microbios potencialmente dañinos pueden volverse más prominentes. Si bien investigaciones previas han demostrado que estos cambios parecen reflejar la fragilidad biológica con mayor precisión que la edad cronológica, aún no está claro si impulsan activamente el envejecimiento de la piel o simplemente lo reflejan.

En este artículo, las investigadoras sintetizan los hallazgos de estudios de cohortes de envejecimiento humano, modelos animales, células cutáneas cultivadas y piel humana reconstruida en 3D, que examinan la composición microbiana, así como las funciones microbianas, incluida la producción de lípidos y otros metabolitos.

La evidencia sugiere una relación compleja y bidireccional en la que el envejecimiento altera el entorno cutáneo y el microbioma, mientras que los productos microbianos, a su vez, pueden influir en la integridad de la barrera cutánea, las respuestas inmunitarias, la inflamación y la reparación tisular.

Ciertas bacterias y hongos pueden producir moléculas que fortalecen la barrera o modulan las respuestas inmunitarias, pero otras interacciones entre los microorganismos y el huésped pueden promover la inflamación, especialmente a medida que el envejecimiento modifica los lípidos de la piel, la hidratación y otros aspectos del hábitat microbiano.