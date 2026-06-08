Más allá de la estética: la caída de los párpados afecta directamente a la visión

Archivo - Ojo. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / AVDEEV ALEKSEI

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La caída de los párpados, más allá de una cuestión estética, puede afectar a la visión, ya que son una estructura "compleja y esencial" para prevenir patologías como ojo seco, infecciones corneales y otras enfermedades que pueden llegar a ser graves, según la especialista del nuevo servicio de Oftalmología del Centro Médico Quirónsalud Don Benito, Naira Huertas.

Los párpados desempeñan un papel fundamental en la protección y el correcto funcionamiento del ojo, ya que actúan como barrera frente a agentes externos como polvo, viento o cuerpos extraños, ayudan a proteger la superficie ocular durante el sueño y participan en funciones clave como la lubricación del ojo mediante el parpadeo y el drenaje lagrimal.

"Alteraciones en los párpados o en sus glándulas pueden provocar patologías tan comunes como blefaritis, queratitis u ojo seco", ha añadido la especialista.

Entre las patologías más frecuentes relacionadas con esta zona se encuentran también las malposiciones palpebrales, los orzuelos o la ptosis, una caída del párpado superior que puede llegar a limitar el campo visual del paciente.

LA BLEFAROPLASTIA, LA INTERVENCIÓN MÁS DEMANDADA

Por su parte, la oftalmóloga que se ha incorporado al nuevo servicio del centro médico, Cristina Fernández, ha explicado que la blefaroplastia es una de las intervenciones más demandadas relacionadas con los párpados, pero que no se debe entender solo como una cirugía estética que "consiste únicamente en quitar piel".

La facultativa ha detallado que esta intervención permite corregir alteraciones funcionales derivadas del exceso de piel o del propio envejecimiento, lo que puede provocar una pérdida de las funciones protectoras del párpado. Esta intervención se realiza con anestesia local y de forma ambulatoria, sin necesidad de ingreso hospitalario.

"Los resultados suelen ser muy satisfactorios, especialmente cuando existe una valoración integral previa que permita diseñar el tratamiento más adecuado para cada caso", ha destacado Fernández.

Las oftalmólogas, por último, han insistido en que hay determinados síntomas que deben motivar una valoración oftalmológica, como la sensación de cuerpo extraño o arenilla, escozor, ardor, lagrimeo, secreciones o visión borrosa, ya que pueden corresponder a patologías muy diferentes y con distintos grados de gravedad.

Por este motivo, han recomendado realizar revisiones periódicas para detectar precozmente posibles alteraciones en los párpados y mantener una correcta salud ocular.