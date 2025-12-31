Cómo maquillarte estas fiestas sin dañar tus ojos: consejos para evitar que se irriten

Archivo - Mascara de ojos - DENISKOMAROV - Archivo

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

En caso de tener los ojos sensibles se recomienda evitar los delineadores y las mascarillas resistentes al agua, ya que son más difíciles de retirar y pueden irritar la superficie ocular, según la doctora Ana María Martín Ucero, oftalmóloga especialista en córnea de Clínica Baviera Madrid, quien advierte de que, aunque el maquillaje ocular forma parte de la rutina diaria de muchas personas, pero no siempre se tiene en cuenta que puede ser perjudicial para la salud visual.

En su elaboración se utilizan miles de sustancias químicas, algunas capaces de producir alergias, irritaciones o incluso actuar como disruptores endocrinos. La piel de los párpados es especialmente fina y permeable, lo que facilita que estos compuestos se absorban o migren hacia la película lagrimal, favoreciendo sequedad, molestias o inflamación.

Productos de uso muy habitual como máscaras de pestañas o delineadores, son los que más riesgo presentan, ya que se aplican muy cerca del ojo y pueden obstruir glándulas palpebrales o irritar la superficie ocular si no se renuevan con frecuencia o si se comparten.

Además, también hay que tener cuidado al utilizar otros cosméticos hoy muy populares, como los sérums de crecimiento pestañas ya que algunos de ellos contienen unos fármacos denominados prostanglandinas, que son eficaces en aumentar el crecimiento de las pestañas, pero pueden producir enrojecimiento ocular, irritación y blefaritis. Por lo que, en caso de experimentar una pérdida de pestañas lo aconsejable es consultar a un especialista que recomendará el tratamiento más adecuado.

Las extensiones de pestañas también pueden producir daño de la superficie ocular derivado, sobre todo, de reacciones adversas o por el mal uso del pegamento que se emplea para colocar las extensiones. Por este motivo, es recomendable es caso de que se desee usarlas buscar un centro de confianza.

En este contexto, y con la llegada de la Navidad en la que se utilizan maquillajes más intensos, resistentes y cargados de purpurina, la experta recuerda la importancia de extremar las precauciones, mantener una buena rutina de higiene y prestar atención a cualquier síntoma de irritación o incomodidad ocular para prevenir complicaciones.

CONSEJOS PARA CUIDAR TUS OJOS FRENTE AL MAQUILLAJE

Los especialistas en oftalmología de Clínica Baviera aconsejan seguir estos hábitos simples para proteger la salud de tus ojos mientras disfrutas del maquillaje y prevenir irritaciones, alergias y molestias:

Lávate bien las manos antes de maquillarte. Así evitarás que bacterias o suciedad entren en contacto con tus ojos o con los productos de maquillaje.

No compartas tu maquillaje. Delineadores, máscaras y sombras pueden transmitir infecciones oculares incluso entre amigas. Opta por productos hipoalergénicos y oftalmológicamente testados. Son especialmente recomendables si tienes ojos sensibles o usas lentes de contacto.

Revisa siempre las etiquetas antes de comprar. Compra en comercios de confianza. De esta manera te aseguras de que los productos han pasado todos los controles de calidad. Mantén limpias tus brochas y utensilios. Además de facilitar una aplicación más uniforme y evitar mezclar colores, previenes la acumulación de bacterias y hongos.

Desmaquíllate siempre antes de dormir. Dormir con maquillaje puede obstruir los poros, irritar los ojos y favorecer infecciones o la caída de pestañas. Aclara con agua los desmaquillantes para que no se queden restos que puedan favorecer irritaciones. Aunque lo adecuado usar desmaquillante para retirar el maquillaje, los propios desmaquillantes también pueden irritar.

Opta por sombras en crema o compactas, ya que las sombras en polvo pueden desprender partículas que irriten los ojos. Elige máscaras de pestañas con fórmulas no fibrosas para minimizar la caída de partículas.

Renueva tus productos regularmente. Por ejemplo, la máscara de pestañas debería cambiarse cada 3 meses, ya que los productos antiguos acumulan bacterias.

No uses cosméticos caducados o muy antiguos. Los ingredientes activos, como filtros solares, vitaminas o pigmentos, pierden eficacia con el tiempo.

En este contexto, recomienda "extremar los cuidados". Además, añade, "es importante aplicar el maquillaje un poco alejado del lagrimal para evitar que el producto entre en el ojo y, antes de usar un producto nuevo, hacer una pequeña prueba en la parte externa del párpado o en la muñeca".

"Estas advertencias no implican que debamos suspender todo uso de cosméticos oculares, sino que debemos ser conscientes de sus posibles efectos adversos sobre el área periocular y la superficie ocular para que, en caso de presentarse, suspender su uso y contactar con un oftalmólogo si fuera necesario", afirma la experta.

Asimismo, concluye, "en el caso de personas con enfermedades de la superficie ocular, como ojo seco o blefaritis, si puede estar recomendado suspender o minimizar su uso o, en caso de emplearlos, usar productos especiales que existen en el mercado para este grupo de pacientes".