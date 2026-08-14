El 'lipofilling' permite aumentar el volumen de glúteos o pecho sin implantes

Imagen de recurso. - IML CLINIC

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cirujana plástica de IML CLINIC Alba Martínez ha explicado que el 'lipofilling' o lipotransferencia utiliza la propia grasa del paciente para remodelar otras áreas del cuerpo, como los glúteos o el pecho, lo que permite aumentar volúmenes en zonas específicas, sin recurrir a implantes.

"El 'lipofilling' consiste en una autotransferencia de tejido adiposo (grasa) vivo. Tras extraer la grasa mediante una extracción mediante Lipo Vaser en zonas con acumulación localizada (como el abdomen, los flancos o las cartucheras), esta se procesa, purifica y reinyecta en microgotas", ha indicado Martínez.

Según afirma, al tratarse de material orgánico del propio paciente, no existe posibilidad de rechazo. Además, asegura que la grasa es un tejido biológicamente activo: "Aporta una concentración notable de células madre y factores de crecimiento que estimulan los fibroblastos, favorecen la vascularización y mejoran de forma directa la calidad, textura y elasticidad de la piel".

"Por otra parte, los implantes son dispositivos médicos inertes biocompatibles. Su función médica es aportar una estructura, proyección y volumen predefinidos en un solo paso quirúrgico, con independencia de la cantidad de grasa corporal de la que disponga la paciente", ha añadido la experta.

En cuanto a la elección entre una lipotransferencia y unos implantes biocompatibles, Martínez ha señalado que la indicación médica no depende únicamente de la preferencia del paciente, sino de criterios clínicos como el volumen deseado y la disponibilidad de tejido, la integración frente a la estabilidad del volumen y la versatilidad de la técnica híbrida.

ZONAS ANATÓMICAS DE APLICACIÓN DEL INJERTO DE GRASA AUTÓLOGA

"Gracias a su biocompatibilidad y capacidad regenerativa, la lipotransferencia abarca múltiples áreas y propósitos quirúrgicos. En la región mamaria, la grasa propia permite realizar aumentos sutiles, corregir asimetrías entre ambos pechos o definir la zona del escote", ha apuntado la cirujana plástica.

Tras ello, ha subrayado que se trata de una de las técnicas principales para el modelado y proyección de los glúteos y resulta fundamental en la cirugía reparadora para rellenar depresiones o hundimientos, suavizar cicatrices adheridas y regenerar tejidos dañados por radioterapia o lesiones vasculares y neuropáticas.

"A nivel facial, el 'lipofilling' actúa como un regenerador y voluminizador natural. Se aplica para restaurar la pérdida de volumen en pómulos, mejillas, sienes, mandíbula o mentón, al tiempo que sus factores de crecimiento suavizan arrugas finas, mejoran la densidad cutánea y rejuvenecen zonas delicadas como las ojeras o el dorso de las manos", ha declarado.