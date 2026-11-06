Tus implantes mamarios parecen estar bien: el motivo para no saltarte las revisiones cada dos años

Archivo - Close up of perfect lady`s chest with bronze skin in white singlet on light blue background - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / DEAGREEZ - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EDIZIONES) -

Muchas mujeres llevan años con implantes mamarios, y desconocen si deben cambiarlos. Por otro lado, el no tener dolor, ni apreciar cambios en el pecho, no siempre basta para saber si un implante mamario está intacto: algunas roturas de las prótesis de silicona son silenciosas y se detectan mediante pruebas de imagen. ¿Cuándo conviene empezar los controles y cada cuánto repetirlos?

Mientras la FDA norteamericana recomienda una primera ecografía o resonancia entre los cinco y seis años tras la colocación de implantes de silicona, y repetirla cada dos o tres años a partir de ese momento, en España, José Ángel Lozano Orella, vicepresidente de Cirugía Estética y Sanidad Privada de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (SECPRE), recuerda el posicionamiento de esta sociedad científica, que aconseja revisiones cada dos años desde su inicio.

"Una mujer portadora de implantes mamarios no tiene motivos urgentes para acudir al especialista. Con tranquilidad nuestros métodos diagnósticos actuales permiten controlar los implantes de forma totalmente fiable y ambulatoria. Estar al día con las revisiones nos da seguridad y garantía para seguir disfrutando de los resultados con total salud y bienestar", asegura este experto durante una entrevista en exclusiva con Europa Press Salud Infosalus.

ES NECESARIA UNA MAYOR SUPERVISIÓN DE LOS IMPLANTES MAMARIOS

Reconoce el doctor Lozano que, por desgracia, el llevar implantes mamarios durante años sin controles rutinarios es una situación muy común, "pero no debe ser motivo de alarma, sino de advertencia". Considera que el mensaje principal para todas estas mujeres es que los implantes no son dispositivos para toda la vida, si bien afirma que "esto no significa que haya que operarse corriendo, ni con urgencia si no existe un problema real".

Para afrontar esta situación con absoluta tranquilidad y basándose en la evidencia científica actual, defiende el vicepresidente de la SECPRE la conveniencia de cambiar la preocupación por una revisión rutinaria: "Pasar por una evaluación no implica volver a operarse; implica, simplemente, saber cómo estás. Se debe pedir cita con un cirujano plástico certificado, miembro de la SECPRE en España. En esa consulta se realizará una exploración física adecuada y se prescribirán las pruebas de imagen pertinentes para descartar cualquier tipo de problema o diagnosticar cualquier evento que requiera atención especial".

PRINCIPALES PRUEBAS PARA LA REVISIÓN DEL IMPLANTE MAMARIO

En concreto, cita este experto que las tres pruebas más habituales para controlar los implantes son:

·Ecografía mamaria: Es la más accesible y debería ser la primera en la cadena diagnóstica; la tenemos presente en nuestras consultas y tiene un bajo coste; es rápida y no irradia; permite visualizar el tejido que rodea al implante, detectar líquido libre periprotésico, pliegues anómalos, o roturas extracapsulares evidentes.

·Mamografía: Utiliza rayos X y también aporta datos sobre el estado de la prótesis; hay que advertir previamente al técnico radiólogo para que realice movimientos suaves sobre el implante y no lo rompa, ni lo dañe; la principal limitación es que la silicona es opaca a los rayos X, lo que dificulta ver a través de ella.

·Resonancia magnética: Es la prueba de referencia en el diagnóstico de la rotura del implante mamario; tiene gran sensibilidad y precisión, no utiliza radiación y no requiere la compresión del pecho.