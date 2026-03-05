Expertas en estética y salud mental alertan de la "violencia estética" sobre la mujer

Archivo - Escaparate con un maniquí - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las psicólogas Andrea Núñez y Almendra Muñoz y la docente Antonia Bellido han alertado de la "violencia estética" (definida por la investigadora Ester Pineda) como un hecho que marca a la mujer desde la adolescencia y una presión amplificada en redes sociales.

Esta violencia se refleja en comentarios humillantes sobre el cuerpo, presión para hacer dietas, tratamientos o cirugías, exigencias laborales sobre la imagen, "invisibilización de cuerpos no normativos y exposición constante a modelos irreales" en redes sociales, informa el grupo educativo Metrodora este jueves en un comunicado con motivo del 8M.

Pineda definió este concepto como una violencia simbólica, estructural y de género que impone estándares hegemónicos de belleza sobre todo a la mujer, generando discriminación, exclusión y cambios corporales que pueden comprometer la salud física y mental.

La psicóloga experta del Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP, de Metrodora) Almendra Muñoz ha afirmado que el auge de los filtros de IA y la cirugía temprana "refleja un fenómeno estructural donde se borra la identidad para encajar en un molde estandarizado".

La directora clínica del Máster de Medicina Estética de Córdoba del Centro Internacional de Estudios de Posgrado (CIEP), Antonia Bellido, ha destacado que las intervenciones estéticas "se han frivolizado hasta el punto de parecer una práctica banal, cuando en realidad es un acto médico que requiere indicación".

La doctora Bellido ha puesto como ejemplo las ofertas y bonos, que "convierten tratamientos con criterios clínicos en productos de consumo impulsivo".

Para la psicóloga Andrea Núñez (ISEP), hace falta formar en violencia estética a profesionales, porque "entender que el malestar no es una patología interna, sino una respuesta lógica a una violencia sistemática, permite un abordaje más humano".