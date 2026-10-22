La Eurocámara respalda acortar los plazos para retirar cosméticos con sustancias peligrosas

Voto favorable en el Parlamento Europeo. - PHILIPPE BUISSIN

BRUSELAS 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha respaldado este jueves una reforma de la normativa comunitaria para acortar los plazos de retirada del mercado de cosméticos que contengan sustancias cancerígenas o perjudiciales para la salud, al tiempo que simplifica las obligaciones de las empresas en materia de etiquetado de productos químicos y fabricación de fertilizantes.

La Eurocámara ha aprobado, con 477 votos a favor, 59 en contra y 41 abstenciones, el acuerdo provisional alcanzado con los gobiernos de la UE, que reduce a seis meses el plazo para dejar de comercializar determinados cosméticos prohibidos y establece otros seis para completar su retirada, frente a los periodos de 12 y 24 meses, respectivamente, que había propuesto la Comisión Europea, aunque el texto todavía deberá recibir el visto bueno formal del Consejo.

En concreto, las nuevas disposiciones afectan a los productos cosméticos que contienen sustancias clasificadas como cancerígenas, capaces de provocar alteraciones genéticas o perjudiciales para la reproducción, siempre que no esté justificado mantener su utilización mediante una excepción.

Aunque los plazos acordados son más cortos que los planteados inicialmente por Bruselas, la reforma introduce un periodo de adaptación que no contempla la normativa vigente. Asimismo, las empresas que quieran seguir utilizando alguna de estas sustancias tendrán tres meses desde su nueva clasificación para solicitar una excepción, cuya resolución determinará las condiciones y los plazos para su posible eliminación.

En caso de que la solicitud sea rechazada por motivos de seguridad, los fabricantes dispondrán de tres meses para dejar de comercializar los productos y de nueve para completar su retirada, mientras que se contemplan periodos más amplios para determinadas sustancias cuando la denegación se deba a la existencia de alternativas adecuadas.

Los eurodiputados también han rechazado la propuesta de la Comisión de excluir de estas restricciones a las sustancias consideradas peligrosas por exposición oral o inhalación y han recuperado la obligación de notificar a Bruselas los cosméticos que contengan nanomateriales antes de introducirlos en el mercado, aunque sin la antelación de seis meses exigida actualmente.

FLEXIBILIZACIÓN DE LAS NORMAS DE ETIQUETADO

Otra de las principales modificaciones afecta a la información que deben facilitar los fabricantes sobre los riesgos de los productos químicos, con requisitos de etiquetado más flexibles que, según explica el Parlamento Europeo, buscan "reducir costes y complejidad" mediante un mayor uso de las etiquetas digitales, sin renunciar a la protección de los consumidores.

Así, el acuerdo establece un tamaño mínimo para los textos de las etiquetas y permite que determinada información figure únicamente en formato digital cuando se trate de envases interiores pequeños cuya forma o dimensiones dificulten incluirla físicamente, siempre que los pictogramas de peligro permanezcan visibles y los datos completos estén disponibles en el embalaje exterior.

También fija un plazo de 15 meses para actualizarlas cuando una nueva evaluación determine que una sustancia presenta riesgos mayores de los inicialmente identificados, mientras que las disposiciones revisadas sobre formato, publicidad y ventas a distancia comenzarán a aplicarse 18 meses después de la entrada en vigor de la reforma.

En cuanto a los fertilizantes, el texto simplifica los requisitos administrativos para facilitar la actividad de productores y agricultores europeos, aunque mantiene obligaciones de registro más estrictas para determinadas sustancias consideradas especialmente nocivas, con el fin de preservar la protección de la salud y el medio ambiente.