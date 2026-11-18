Archivo - Eucerin visibiliza el impacto emocional y social del acné con el documental 'El filtro de tu mirada' - EUCERIN - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Eucerin ha impulsado 'El filtro de tu mirada', un cortometraje documental que busca sensibilizar sobre el impacto social y emocional del acné y contribuir a romper los estigmas que rodean a esta enfermedad dermatológica.

La iniciativa, que cuenta con el aval de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), estará disponible en Amazon Prime Video desde este 17 de noviembre.

El proyecto está liderado por el jefe de sección de Dermatología Pediátrica del Hospital La Paz de Madrid, el doctor Raúl de Lucas, y el director y actor de cine Rubén Riós; y está protagonizado por las dermatólogas Ana Molina y Marta Vilavella, que han participado en un experimento mediante una caracterización hiperrealista de lesiones de acné para experimentar en primera persona el impacto social y emocional de esta enfermedad.

Ambas profesionales se han expuesto a situaciones y entornos reales con el objetivo de acercarse a las experiencias de sus pacientes y comprender mejor las dificultades que pueden afrontar en su vida cotidiana.

El acné es una de las enfermedades dermatológicas más frecuentes y su impacto puede ir más allá de las manifestaciones físicas. Diferentes estudios han relacionado esta enfermedad con un mayor riesgo de ansiedad, depresión y aislamiento social, así como con consecuencias sobre la identidad, la autoestima y la percepción social.

"Siempre he creído que el médico debe ponerse, de verdad, en la piel de su paciente", ha señalado el doctor Raúl de Lucas, quien ha explicado que el proyecto responde a la necesidad de transformar la mirada social sobre la enfermedad.

"Este proyecto responde a una necesidad clara: transformar la mirada social sobre la piel y generar empatía real. Día a día nos encontramos en consulta pacientes a los que el acné les imposibilita una vida social normal. No son solo las lesiones físicas en la piel; es el miedo a ser visto, a entablar relaciones o incluso a salir de casa", ha afirmado.

Por su parte, Ana Molina ha reconocido que la experiencia le permitió comprender mejor la dimensión emocional del acné. "Yo pensaba que era muy empática, que lo entendía todo, pero no lo sientes hasta que estás dentro", ha explicado.

Marta Vilavella, que sufrió acné durante su adolescencia, ha relatado cómo la caracterización le permitió volver a conectar con aquella etapa. "Volver a revivir aquello ha sido duro. Es volver a tocar a esa adolescente, es sentir emociones y te toca mucho", ha señalado.

MEDICINA Y CINE PARA GENERAR EMPATÍA

La iniciativa nace de la colaboración entre el ámbito médico y el cinematográfico. La creatividad y la dirección artística del documental han sido impulsadas por el doctor Raúl de Lucas junto a Rubén Riós, con el propósito de combinar el rigor de la medicina con la capacidad del cine para transmitir emociones.

"Con este proyecto hemos querido dar un paso más, porque solo así podremos ayudarles mucho mejor. Aquí lo hemos hecho a través de un método propio, llevado a cabo por un equipo que une el mundo del cine con profesionales de la psicología, la psiquiatría, la pedagogía, la educación social, el trabajo social y la inserción laboral. Este método busca empoderar a las personas y sensibilizar a una sociedad que, ante la diferencia humana, muchas veces no actúa por maldad, sino por desconocimiento", ha explicado Rubén Riós.

En el documental también han participado la pediatra Lucía Galán y la psicóloga Sandra Ros, que han compartido sus experiencias personales y profesionales sobre la importancia de actuar a tiempo y no minimizar las lesiones ni el impacto emocional del acné.

Galán ha relatado cómo la experiencia de su hija con acné severo le permitió comprender mejor las consecuencias de esta enfermedad. "Me ha impactado mucho porque yo nunca tuve acné. No fue hasta que mi hija tuvo un acné severo cuando me di cuenta de todo esto. He llegado a sentirme culpable por haber minimizado su situación clínica. Mi amor hacia ella me impedía verla desde mi mirada como pediatra", ha afirmado.

Con esta iniciativa, Eucerin busca contribuir a una mayor comprensión del impacto del acné y promover una mirada más empática hacia las personas que lo padecen, poniendo el conocimiento científico y dermatológico al servicio de la sensibilización social.