Archivo - Especialista destaca el cambio de paradigma en el abordaje de la alopecia, con diferentes estrategias según el paciente - LIGHTFIELDSTUDIOS/ISTOCK - Archivo

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El profesor titular de Dermatología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Eduardo López Bran, ha destacado el "cambio de paradigma" actual en el abordaje de la alopecia "basado en la combinación de diferentes estrategias adaptadas a cada paciente".

"No estamos ante un tratamiento milagroso", ha manifestado, no obstante, el director del curso '¿Adiós a la calvicie? La ciencia responde con los mayores avances en el tratamiento de la alopecia androgenética', que se ha celebrado este lunes en los 'Cursos de Verano' de este centro académico. En su opinión, el actual es el momento con más "líneas de investigación prometedoras al mismo tiempo".

Así, y en relación con la alopecia androgenética, que es "la forma más frecuente de pérdida de cabello", López Bran ha expresado que "tras casi cuatro décadas en las que las opciones terapéuticas apenas variaron, la investigación avanza hoy de forma simultánea en varios frentes". "A las nuevas moléculas dirigidas contra los mecanismos que desencadenan la enfermedad se suman la Medicina regenerativa, una cirugía capilar cada vez más personalizada y los primeros desarrollos en terapia celular", ha explicado.

"El objetivo también está cambiando", ha continuado, para añadir que "si hasta ahora el reto consistía principalmente en frenar la caída del cabello, las nuevas investigaciones buscan, además, preservar el folículo piloso, recuperar parte del cabello perdido y, en el futuro, restaurar su capacidad de regeneración".

ACTUAR SOBRE MECANISMOS BIOLÓGICOS

En este contexto, ha expuesto que "entre las líneas más prometedoras destacan nuevas moléculas capaces de actuar sobre mecanismos biológicos específicos de la enfermedad, junto a terapias regenerativas como el plasma rico en plaquetas (PRP), la fracción estromal o los exosomas". "Paralelamente, la cirugía capilar ha dejado de entenderse como un procedimiento aislado para integrarse en estrategias de tratamiento a largo plazo, planificadas de forma individual para cada paciente", ha ahondado.

"El futuro pasa por una Medicina personalizada que combine tratamientos farmacológicos, cirugía y Medicina regenerativa, mientras la terapia celular abre nuevas perspectivas para recuperar la capacidad biológica del folículo piloso", han subrayado este y el resto de participantes, quienes han sostenido que la alopecia androgenética "va mucho más allá de una cuestión estética".

A este respecto, los asistentes a esta cita han puesto de relieve que "su impacto sobre la autoestima, la imagen corporal y la calidad de vida hace necesario un abordaje integral que contemple también la salud emocional de los pacientes". "Todavía no puede hablarse de una cura definitiva", pero "la investigación atraviesa el momento más prometedor de su historia", han resumido.

"Queda camino por recorrer y debemos mantener la prudencia, pero por primera vez disponemos de herramientas que aspiran no solo a detener la caída del cabello, sino también a recuperar parte del perdido", ha enfatizado López Bran, quien ha concluido señalando que "eso cambia por completo las perspectivas para millones de hombres y mujeres".