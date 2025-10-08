Vitae Health Innovation lanza 'OlioVita Radiance', un nutricosmético para mejorar la piel desde el interior

Archivo - Vitae Health Innovation lanza 'OlioVita Radiance', una innovación en el cuidado integral de la piel - VITAE HEALTH - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vitae Health Innovation lanza 'OlioVita Radiance', una innovación en el cuidado integral de la piel desde el interior, un complemento beauty formulado con aceite de espino amarillo y el complejo antioxidante SevenAX, desarrollado por el laboratori.

"El skincare está en tendencia y ya forma parte de la rutina diaria de muchas personas, pero es esencial trasladar esa misma importancia a la nutricosmética porque la regeneración se origina en las células, y es actuando en el organismo donde los nutrientes esenciales pueden optimizar los procesos de reparación, hidratación y defensa antioxidante", señala Luisa Varela, Directora Técnica de I+D+i del laboratorio Vitae Health Innovation.

Uno de los ingredientes es el espino amarillo. Este arbusto destaca por sus bayas, de las que se obtiene un aceite muy rico en omega 3,6,7 y 9, y antioxidantes como la vitamina E, vitamina C, B-Caroteno y licopeno. También contiene ácido fólico, un antioxidante esencial para la formación de glóbulos rojos y flavonoides, que ayudan a proteger la piel frente a la radiación ultravioleta.

Vitae presenta el nuevo 'OlioVita Radiance', una extensión de la gama de OlioVita, su producto best-seller. Está formulado, además de con aceite de espino amarillo, con el exclusivo complejo antioxidante SevenAX, patentado por el laboratorio.

"Más del 80% de los signos visibles de la edad como las arrugas, la pérdida de luminosidad o la sequedad no se originan en la superficie de la piel, sino en su interior. Es en la dermis, la capa más profunda, donde se define cómo pasa el tiempo para nuestra piel", explica Varela.

"OlioVita Radiance nace de la comprensión de que los daños celulares acumulativos son los responsables de gran parte de los signos visibles del envejecimiento, para así ofrecer un enfoque protector y reparador basado en evidencia científica", añade.

Según explican, 'OlioVita Radiance' refuerza la barrera de la piel, mejora su firmeza y elasticidad y protege frente a los radicales libres, combinando Omegas, antioxidantes y vitaminas en cápsulas fáciles de incorporar a la rutina diaria. En pieles jóvenes, aporta el popular efecto 'glow' y previene los primeros signos del envejecimiento; en pieles apagadas, recupera su brillo natural; y en pieles maduras, mejora visiblemente la apariencia de los signos de la edad.

Con este lanzamiento, señalan que Vitae refuerza su apuesta por soluciones que amplían y fortalecen la gama de nutricosmética y la gama OlioVita que ya cuenta con soluciones específicas para patologías de la piel, protección solar o gástrica, salud íntima, entre otras.