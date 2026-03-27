Insparya advierte de un aumento en la caída del cabello vinculado a los nuevos fármacos para perder peso - INSPARYA

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Chief Clinical Officer de la compañía especializada en salud capilar Insparya, el doctor Carlos Portinha, ha advertido de un aumento en la caída del cabello vinculado a los nuevos fármacos para perder peso, algo de lo que ha alertado ante el crecimiento exponencial en el uso de medicamentos agonistas del receptor GLP-1, como la semaglutida.

"Existe una señal clínica clara que relaciona estos tratamientos con el aumento de casos de efluvio telógeno, la forma más común de caída capilar reversible, provocada por una alteración del ciclo de vida del folículo", ha señalado, destacando, por tanto, este efecto secundario cada vez más frecuente en consulta.

Además, desde esta entidad se ha destacado que se han publicado estudios recientes que refuerzan esta tendencia. Así, ha indicado que un trabajo con 550.000 pacientes ha mostrado un riesgo significativamente mayor de pérdida capilar en usuarios de GLP-1, mientras que los sistemas de farmacovigilancia ya acumulan más de 1.000 notificaciones de alopecia vinculadas a estos fármacos.

"La causa no reside necesariamente en el fármaco en sí, sino en los cambios fisiológicos drásticos que este provoca en el organismo", ha expresado Portinha, quien ha concretado que "una pérdida de peso acelerada altera el ciclo capilar, empujando al folículo a la fase de caída prematuramente".

FALTA DE PROTEÍNAS, HIERRO Y VITAMINA D

Junto a ello, ha explicado que "la reducción drástica de la ingesta puede derivar en falta de proteínas, hierro y vitamina D, pilares fundamentales para la salud del cabello". "El estado catabólico prolongado afecta, primero, a las células que más rápido se dividen, como las del folículo piloso", ha añadido.

"Lo que estamos viendo es la asociación de mecanismos tricológicos conocidos a un contexto terapéutico cada vez más extendido", ha proseguido, al tiempo que ha afirmado que "estos fármacos pueden actuar como aceleradores de alopecias preexistentes, como la androgénica". Ante ello, "la clave está en la detección temprana", ha subrayado.

"Si identificamos los factores desencadenantes y personalizamos el tratamiento, podemos revertir el proceso y recuperar la densidad perdida", ha confirmado Portinha, ya que se requiere un abordaje médico integral.