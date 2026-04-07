Camaleon Cosmetics lanza una línea de cremas faciales solares con efecto antioxidante y nutritivo

La nueva crema de Camaleon Cosmetics. - CAMALEON COSMETICS.

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Camaleon Cosmetics ha lanzado las cremas Facial 'Sun-Protect', que además de proteger la piel de la radiación solar, tienen un efecto antioxidante, nutritivo y protector para la barrera cutánea.

La fotoprotección no consiste solo en bloquear los rayos UV, sino que también tiene el objetivo de cuidar la piel mientras la protege. Por eso, estas nuevas cremas incluyen ingredientes de 'skincare' para la rutina diaria, al mismo tiempo que cuenta con una alta fotoestabilidad y protección UVA+UVB consistente.

Esta nueva línea, que cuenta con las versiones SPF 30 y SPF50, utiliza fórmulas cuidadas y respetuosas con la piel, "respaldadas por la investigación y con eficacia comprobada". Por otro lado, esta fórmula tiene una textura más ligera y confortable, que ayuda a integrarse de manera "cómoda" en la rutina facial diaria.

Las nuevas cremas de Camaleon Cosmetics están diseñadas pensando en "tres ejes fundamentales" para cuidar la piel de manera integral. El primero, la protección frente al sol y el envejecimiento, para que la piel no pierda elasticidad y se pueda prevenir un tono "apagado" y las líneas de expresión. El segundo, para proteger la hidratación y la restauración de la barrera cutánea mediante escualano de origen vegetal y manteca de karité y el tercero, para una acción antioxidante con la vitamina E y el extracto de granada, lo que reduce el daño de los radicales libres y evita el envejecimiento prematuro.

El ingeniero, experto en Farmacia y Dermocosmética y general manager de Camaleon Cosmetics, Alfonso Higón, que ha participado en la presentación de este nuevo producto, ha subrayado que la fotoprotección debe ser diaria, por lo que el protector solar "ya no es estacional". Al tener que usarse todos los días del año, la exigencia de su composición "aumenta" para que no haya productos que se puedan exceder en cantidad.

Estas cremas implementan filtros químicos 'clean', evitando los filtros tradicionales más controvertidos. Esta combinación de filtros fotoestables cubren UVA y UVB, absorben energía y la transforman en calor, y protegen la piel frente a la radiación.

Por su lado, la ingeniera química, divulgadora científica y autora del libro Belleza Green, Cristina Carvajal, ha asegurado que los clientes quieren algo que "sea efectivo, que funcione y que no te complique la existencia".

Asimismo, ha incidido en la importancia de la función barrera de la piel. Las radiaciones ultravioletas, como la UVA o la UVB, destruyen fibras de colágeno y están directamente asociadas a la pérdida de elasticidad y a las arrugas.

Para Carvajal, uno de los puntos más importantes es que la crema tenga "una buena textura", ya que las cremas solares solo funcionan si se aplican en una "cantidad suficiente" y bien extendida.

Por último, ha advertido sobre las consecuencias de la radiación solar y el riesgo asociado al callo solar. "Exponer la piel directamente al sol durante horas sin protección es muy dañino para nuestra piel. Lo único que vas a conseguir es que tus células tengan un melanoma en la piel", ha asegurado.

"El protector solar siempre debe ser complementario, pero hay que evitar horas centrales del sol y la exposición solar directa, utilizar gorritos y protección física y mantenernos en la sombra", ha concluido.