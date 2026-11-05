Dos de cada tres infecciones asociadas a implantes mamarios pueden tratarse sin retirar la prótesis

Archivo - Imagen de recurso de un implante. - STEFANAMER/ ISTOCK - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Servicio de Enfermedades Infecciosas de la Clínica Universidad de Navarra ha demostrado que dos de cada tres infecciones asociadas a implantes mamarios pueden tratarse sin necesidad de retirar las prótesis.

El estudio, publicado en la revista 'Open Forum Infectious Diseases, ha confirmado que el tratamiento con antibióticos puede ser eficaz en determinados pacientes para evitar la retirada de prótesis mamarias ante una infección.

Los investigadores han analizado retrospectivamente los casos de 42 mujeres tratadas en la clínica por una infección, y a las que se había colocado una prótesis en diferentes hospitales, principalmente con una finalidad reconstructiva por antecedentes en cáncer de mama, aunque también con fines estéticos. Todas ellas recibieron el tratamiento con antibiótico, con el objetivo de controlar la infección y conservar el implante.

"Uno de los principales problemas de estas infecciones es que algunas bacterias pueden adherirse a la superficie del implante y formar una estructura denominada 'biofilm' o biopelícula, que las protege y dificulta la acción de los antibióticos", ha indicado el director del Servicio de Enfermedades Infecciosas de la Clínica, José Luis del Pozo.

En estos casos, los síntomas más habituales que se observan son enrojecimiento, dolor e inflamación de la mama. Además, algunas pacientes presentan fiebre, salida persistente de líquido a través de la herida o una fístula, es decir, una comunicación anormal entre la zona infectada y la piel.

Según los resultados, cuando la estrategia conservadora fracasa, suele hacerlo durante el primer año después del diagnóstico. En cambio, cuando resulta eficaz, los resultados pueden mantenerse a muy largo plazo. De hecho, el estudio calculó que, de media, las pacientes permanecían curadas durante cerca de 16 años.

MAYOR PROBABILIDAD DE INFECCIÓN EN CÁNCER DE MAMA

Otro de los objetivos de la investigación ha sido determinar los factores que pueden anticipar una peor respuesta al tratamiento. Los investigadores observaron que la presencia de una fístula y unos niveles elevados de proteína C reactiva -marcador que se utiliza para valorar la inflamación del organismo- se asociaban con un mayor riesgo de fracaso en el tratamiento conservador.

"También hemos observado que el efecto de los antibióticos era menor en pacientes con antecedentes de cáncer de mama y reconstrucción. Sin embargo, no hemos identificado un microorganismo concreto asociado a un mayor número de fracasos, lo que sugiere que las características clínicas pueden ser especialmente importantes a la hora de decidir el tratamiento", ha explicado Del Pozo.

El especialista concluye que "los resultados pueden contribuir a seleccionar mejor a las pacientes candidatas a esta estrategia. El objetivo no es evitar la cirugía en todos los casos, sino ofrecer un tratamiento individualizado que permita conservar el implante cuando sea posible y seguro. Además, el seguimiento estrecho es clave".