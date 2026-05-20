Los dermatólogos, a las figuras públicas que desaconsejan el uso de protección solar: "Zapatero a tus zapatos"

Archivo - Playa del Inglés (Gran Canaria) - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El director de la Fundación Piel Sana, el doctor Agustín Buendía, ha recordado a las figuras públicas que desaconsejan el uso de protectores solares que está demostrado que las quemaduras solares, especialmente en edades tempranas, aumentan el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer en edad adulta. "Zapatero a tus zapatos", observó.

Así lo ha expresado este miércoles en respuestas a los periodistas durante la rueda de prensa de presentación de la 53ª edición del Congreso Nacional de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) que tendrá lugar hasta este sábado en el sur de Gran Canaria.

"Yo jamás me atrevería a hablar en redes o en un sitio público de fútbol porque no es lo mío. Por tanto, yo creo que, y permítanme la expresión, zapatero a tus zapatos. Cada uno tiene que hablar de lo que está formado y de lo que le respalda su currículum, su experiencia y su formación", entendió.

El doctor ha hecho de igual modo un llamamiento no sólo a las figuras públicas, sino también a los medios de comunicación, para transmitir "evidencia científica", ya que durante mucho tiempo los dermatólogos se han encargado de enseñar a la población lo que era un fotoprotector o cómo había que detectar una lesión sospechosa para que el paciente acudiese al dermatólogo a tiempo.

"Sin embargo, ahora gastamos tiempo en tener que desmentir una serie de bulos que están haciendo muchísimo daño a la población" lamentó Buendía.

También recordó que está demostrado científicamente, tanto en estudios epidemiológicos como en estudios experimentales, que el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel es la exposición a radiación ultravioleta.

Al respecto, insistió en que no sólo es el principal factor de riesgo, sino que es "el único modificable para el desarrollo de la enfermedad" porque no se puede cambiar tener los ojos azules o ser rubio pero sí las conductas y los hábitos de las personas.

"Y hoy está totalmente demostrado que la quemadura solar, especialmente en niños y adolescentes antes de los 20 años, aumenta considerablemente el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer de piel en la edad adulta", expuso.