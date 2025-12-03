Dermatólogos destacan la importancia del cuidado de la piel en lugar de "maltratarla como si fuera un artículo de moda"

Archivo - Dermatóloga examinando la piel de un paciente. - INSIDE CREATIVE HOUSE/ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) ha destacado la importancia del cuidado de la piel por cuestión de salud, en lugar de "maltratarla como si fuera un artículo de moda", y ha subrayado que no se trata de un "complemento que se pueda cambiar", comparándola con tener un solo abrigo para toda la vida.

Este llamamiento forma parte de la campaña 'La piel no es moda', que busca concienciar a la población sobre el valor de la piel como un órgano esencial, y desmitificar la estética "superficial", invitando al paciente a tomar decisiones informadas sobre su salud cutánea.

Los especialistas de la AEDV han señalado que "parece que solo importa la piel" cuando alguna afección la afea o cambia la imagen exterior de la persona, pero que se trata de un órgano que requiere "constancia y cuidado", y que la "mejor y más efectiva" forma de mantenerla sana es confiar en los expertos dermatólogos, que son los únicos capacitados para diagnosticar y tratar de una manera eficiente los problemas de la piel y el cabello.

"Su conocimiento profundo de la anatomía cutánea, la fisiología, y las distintas patologías dermatológicas lo posiciona como el profesional más cualificado para realizar procedimientos de estética médica con un enfoque seguro, personalizado y basado en evidencia científica. Además, el dermatólogo busca resultados naturales en los procedimientos estéticos, lo cual es muy valorado por los pacientes", ha expuesto el coordinador del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica (GEDET) de la AEDV, el doctor Vicent Alonso.

En ese sentido, ha instado a reivindicar el papel del dermatólogo en un momento en el que "proliferan tratamientos fuera del ámbito médico", y ha reforzado su apuesta por una dermatología estética "rigurosa, empática y con un fuerte compromiso ético y formativo".

El doctor Alonso ha subrayado que en esta época del año, y de cara a la Navidad, se dispara la demanda de tratamientos estéticos faciales, pues muchas personas buscan "mejorar su imagen" para las celebraciones y reuniones sociales.

"El clima más frío y una menor exposición solar hacen de esta época la ideal para procedimientos como 'peelings' químicos y otros con diferentes tecnologías y láser para tratar problemas dermatológicos como las manchas, la rosácea, las cicatrices de acné o las arrugas faciales", ha añadido.

Tras ello, el especialista had etallado que otros tratamientos muy demandados son las técnicas de bioestimulación, las técnicas infiltrativas como los neuromoduladores o los rellenos dérmicos, unos procedimientos que requieren de un periodo de recuperación "corto" y ofrecen resultados "visibles y naturales" que refuerzan la autoestima de los pacientes.