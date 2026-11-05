Dermatólogo aboga por un abordaje holístico de la piel porque "no es un órgano aislado"

Archivo - Dermatólogo. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / WAVEBREAKMEDIA

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Sección de Dermatología Pediátrica en el Hospital Universitario La Paz, Raúl de Lucas, ha abogado por un abordaje holístico de la salud cutánea, con colaboración y coordinación entre especialidades, porque "la piel no es un órgano aislado" y "muchas veces es el reflejo de lo que ocurre en el resto del organismo".

"La dermatología está profundamente conectada con la inmunología, la oncología, la psiquiatría o la cardiología. Entender esas conexiones nos permite ir más allá de lo que vemos y comprender mejor al paciente que tenemos delante", ha señalado De Lucas, coordinador de la X edición de 'El Médico de la Puerta de al Lado', una iniciativa organizada por la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), con el patrocinio de Viatris.

El experto ha destacado las ventajas de un trabajo multidisciplinar, que se ven reflejadas en un diagnóstico "más preciso", una toma de decisiones terapéuticas "mejor fundamentada" y una atención "más humana e integral". "El paciente no tiene varias enfermedades repartidas entre especialistas: tiene una salud que debemos cuidar entre todos. Y cuanto mejor nos comuniquemos los médicos, mejor podremos ayudarle", ha resaltado.

El foro, celebrado los días 16 y 17 de octubre en Matadero de Madrid, ha reunido a profesionales de diversas disciplinas para mejorar el abordaje diagnóstico y terapéutico desde una perspectiva integradora, con la dermatología como punto de partida clínico.

La filosofía de esta décima edición se ha articulado en torno a un decálogo clínico que pone el foco en la visión holística del paciente. Entre sus propuestas, establece el firme compromiso de no dejar pasar el lunar sospechoso y de honrar la piel infantil, recordando a su vez que no se debe negar que la psoriasis va más allá de una afección meramente cutánea.

Además, advierte sobre la necesidad de no juzgar sin explorar ni confiar de forma exclusiva en el ojo clínico, y subraya el vínculo sistémico del organismo instando a no separar lo que el intestino y la piel han unido. También invita a no adorar al plástico ni a las fragancias eternas, a no caminar solo en la consulta para fomentar el abordaje multidisciplinar, y a mantener el espíritu crítico para no creer todo lo que se vea.

De Lucas ha puesto la vista en el futuro de la dermatología para señalar que no se trata solo de incorporar nuevas tecnologías o tratamientos, sino de aprender a "mirar más allá de la piel". En este sentido, ha apuntado que la inteligencia artificial (IA) y la innovación abrirán puertas, pero la "verdadera revolución" seguirá estando en la capacidad de los profesionales de compartir conocimiento, trabajar juntos y poner al paciente en el centro de todo.

Desde Viatris, la directora de Marketing de Prescripción en España, Laura Ríos, ha trasladado el compromiso de la compañía con el conocimiento y la atención integral. "Apoyar iniciativas como 'El Médico de la Puerta de al Lado' nos permite contribuir a la formación continuada de los profesionales sanitarios y, al mismo tiempo, reforzar una visión de la salud en la que las distintas disciplinas colaboran para responder mejor a las necesidades de cada paciente", ha destacado.