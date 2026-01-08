Una dermatóloga recomienda aplicar activos como retinoides y vitamina C en la piel antes que tomarlos como suplementos

Imagen de recurso de varios suplementos. - GEDET

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La dermatóloga Inés Escandell, del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica (GEDET) y del Grupo Dermothèque, recomienda aplicar tópicamente activos como retinoides, colágeno, vitamina C y A o ceramidas, en sérum o crema, en lugar de tomarlos como suplementos, siempre que la alimentación sea equilibrada.

Según la dermatóloga, tomar la vitamina A como complemento alimenticio a dosis muy altas puede ser interesante en ciertas patologías de la piel, pero ha advertido de que puede tener muchos efectos secundarios.

"Para empezar, sube los lípidos en sangre, o sea, puede subir el colesterol y los triglicéridos; también produce mucha sequedad en las mucosas, y está completamente prohibida en caso de embarazo (y durante la búsqueda del mismo) porque podría provocar malformaciones fetales, algo a tener en cuenta, ya que se puede comprar libremente", ha detallado la especialista.

En cuanto al consumo oral de vitamina C como complemento alimenticio, Escandell ha indicado que parece mejorar la capacidad antioxidante de la piel, pero esta mejora no parece ser superior a la que se puede obtener cuando se aplica de forma tópica.

"De manera que si consumimos la cantidad adecuada a través de la dieta, lo interesante es ponernos vitamina C en el rostro de manera tópica. Es decir, lo ideal es consumir la vitamina C en la dieta, presente en el brócoli, los cítricos, pimientos, pero si lo hacemos de manera insuficiente, podemos necesitar suplementación", aclara Escandell.

Respecto al colágeno, la experta ha señalado que los péptidos de colágeno, que son las moléculas más pequeñas que se obtienen tras la hidrolisis enzimática del colágeno, sí podrían ser interesantes para mejorar la capacidad de hidratación y elasticidad de la piel: "Pero esta capacidad del colágeno oral para mejorar nuestra piel, no es superior a la que podemos obtener cuando nos aplicamos el colágeno por vía tópica. Aunque sí quiero resaltar que el colágeno, al ponerlo en la piel, no pasa a formar parte del de nuestra piel, sino que hidrata, o sea, ayuda a captar agua y a mantener la humedad cutánea".

Al igual que el resto de los activos mencionados, las ceramidas también pueden tomarse por vía oral, y a juicio de Escandell en función de los estudios consultados, también podrían mejorar la hidratación cutánea. "Pero de nuevo es preferible aplicarlas de manera tópica, ya que existen más investigaciones y con mejores resultados, incluso probablemente sea más seguro utilizar este ingrediente en cosmética que en complemento alimenticio", ha finalizado.