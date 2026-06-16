Dermatóloga destaca que el entrenamiento de fuerza aumenta la densidad de la piel y mejora la flacidez

Archivo - Ejercicio de fuerza. - GRADYREESE/ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La dermatóloga del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica de la Academia Española de Dermatología y Venerología (GEDET-AEDV) y directora del Instituto de Medicina y Dermatología Avanzada (IMDA), Almudena Nuño, ha destacado que el entrenamiento de fuerza puede aumentar la densidad de la piel y, de forma indirecta, mejorar la flacidez facial.

En línea con un estudio publicado en 'Scientific Reports', Nuño ha detallado que este entreno estimula la liberación de mioquinas, que pueden influir sobre el metabolismo cutáneo, además de que puede aumentar la síntesis de colágeno y componentes de la matriz extracelular en la dermis.

Asimismo, ha apuntado que reduce la inflamación sistémica de bajo grado y el estrés oxidativo, dos procesos muy implicados en el envejecimiento cutáneo, y podría favorecer una mejor organización de la dermis y disminuir ciertos factores asociados al adelgazamiento cutáneo relacionado con la edad.

"De hecho, algunos trabajos han observado un aumento del grosor dérmico tras aplicar programas de ejercicio de fuerza, algo especialmente interesante porque con el envejecimiento la dermis tiende a adelgazarse", ha añadido.

En paralelo, el entrenamiento de fuerza puede mejorar de forma indirecta la flacidez facial. "El ejercicio de fuerza no es que tense la piel de la cara de forma mágica, pero puede contribuir por varias vías", ha puntualizado Nuño en referencia a las mejoras a las que contribuye en lo relacionado a más colágeno, mejor matriz extracelular, mantenimiento de la masa muscular corporal, mejoras a nivel hormonal, del metabolismo, inflamación y estrés oxidativo.

Al mejorar la composición corporal, puede favorecer un aspecto más firme y saludable. "Ahora bien, es importante matizar que no sustituye a tratamientos médicos o estéticos dirigidos a la flacidez facial", ha aclarado.

BENEFICIOS DEL EJERCICIO AERÓBICO

A su vez, la dermatóloga ha señalado que el ejercicio aeróbico también tiene "efectos muy relevantes" para la piel. Entre ellos, ha apuntado que mejora la circulación sanguínea cutánea, aumentando el aporte de oxígeno y nutrientes; disminuye el estrés oxidativo y favorece sistemas antioxidantes propios del organismo; y ayuda a regular la inflamación sistémica.

Este tipo de entrenamiento también puede mejorar la función barrera y favorecer una piel con mejor aspecto y recuperación; influye sobre factores clave para la piel como el sueño, el estrés, la sensibilidad a la insulina y la salud cardiovascular; y puede ser un aliado en varias enfermedades inflamatorias cutáneas, como psoriasis, acné, dermatitis atópica o rosácea.

"Probablemente también contribuye a disminuir la fl acidez del rostro, aunque quizá de forma distinta al entrenamiento de fuerza. El ejercicio aeróbico parece asociarse más a mejoras en vascularización, metabolismo celular, inflamación y calidad global del tejido, mientras que el entrenamiento de fuerza podría tener un impacto más marcado sobre parámetros estructurales, como el grosor dérmico observado en algunos estudios", ha explicado.

Por todo ello, Almudena Nuño ha destacado que el mejor entrenamiento para mantener una piel joven sería combinar ejercicio de fuerza y aeróbico, ya que cada uno aporta beneficios distintos.

A nivel práctico, las recomendaciones generales de salud también benefician en el aspecto cutáneo, por lo que lo aconsejable es dedicar entre 150 y 300 minutos semanales al ejercicio aeróbico moderado, como caminar rápido, correr suave, bici o natación, y realizar dos o tres sesiones semanales de entrenamiento de fuerza.