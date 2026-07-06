Decálogo de los dentistas para prevenir caries, traumatismos y daños por sol

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MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Dentistas ha presentado este lunes la iniciativa 'Boca sana, verano feliz', un conjunto de diez consejos dirigidos a la población para mantener una correcta salud oral durante el periodo estival, marcado por cambios en los hábitos alimentarios, mayor exposición solar y un incremento de las actividades al aire libre.

Según ha advertido la organización, el verano es una etapa en la que la salud bucodental se vuelve más vulnerable debido al aumento del consumo de bebidas azucaradas y ácidas, la relajación de las rutinas de higiene y el mayor riesgo de traumatismos dentales.

Entre las principales recomendaciones, los dentistas aconsejan proteger los dientes frente a golpes mediante el uso de protectores bucales a medida, especialmente en deportes de contacto, así como mantener una dieta equilibrada rica en frutas, verduras, pescados y lácteos para prevenir la desmineralización del esmalte y la aparición de caries.

Asimismo, subrayan la importancia de una correcta hidratación para favorecer la producción de saliva y reducir el riesgo de enfermedades bucodentales, y recomiendan limitar el consumo de refrescos, zumos y bebidas energéticas por su alto contenido en azúcares y su potencial erosivo.

El Consejo también insiste en no descuidar la higiene oral pese a los cambios de rutina, recordando la necesidad de cepillarse los dientes al menos dos veces al día con pasta fluorada y complementar esta práctica con higiene interdental nocturna para eliminar la placa bacteriana.

En el ámbito de la prevención, advierten sobre la importancia de proteger los labios frente a la radiación solar mediante el uso de fotoprotectores labiales, así como evitar el consumo de tabaco y alcohol, factores asociados al cáncer oral, la erosión dental y otros problemas bucodentales.

Finalmente, los dentistas recomiendan acudir a una revisión odontológica tras las vacaciones de verano para detectar de forma precoz posibles patologías y retomar los hábitos de cuidado oral.