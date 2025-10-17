El Consejo General De Dentistas Y La Fundación Dental Española Presentan El Libro Fotográfico 'Sonrisas Por El Mundo' - IVAN GUERRERO

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española (FDE) han presentado el libro 'Sonrisas por el mundo', un recopilatorio de fotografías que muestra las diferentes formas de sonreír en distintos rostros y culturas, reflejando la "diversidad y la belleza" de la misma en todos los rincones del planeta.

"La sonrisa es uno de los medios comunicativos expresivos del diálogo en una perspectiva necesariamente impregnada de cultura. Así pues, la perspectiva intercultural ayuda a entender que el acto de sonreír puede tener un significado determinado en ciertas zonas geográficas y otro completamente distinto en otras", ha afirmado el presidente del Consejo, el doctor Óscar Castro Reino.

Por su parte, el presidente de la Federación Dental Internacional, Nikolai Sharkov, ha subrayado que esta iniciativa sirve para "reconocer y apoyar" la salud bucodental como parte "fundamental" de la vida y la condición humana.

Las fotografías han sido elegidas en base a un concurso organizado en abril, y durante la presentación del libro se han expuesto una parte de las fotografías más relevantes que aparecen en el mismo, entre las que se encuentran las tres ganadoras del certamen.

El primer premio recayó sobre la fotografía 'Pepita', tomada en Algeciras en 2018 por Miguel Lorenzo; el segundo fue a parar a 'Feliz miseria', realizada en el noreste de India en 2017 por Blanca Esther Lorza Francés; y el tercer premio fue a parar a 'Sonrisa con el camello', tomada en Marruecos en 2015 por Antonio Pascual Pedrero.

La exposición se encuentra ubicada en el espacio restaurante Ottica, de la calle Padre Claret, 1, de Madrid, y se podrá visitar de forma gratuita hasta el día 31 de octubre.