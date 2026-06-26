La combinación de láser de excímeros y fármacos anti-JAK se consolida como la nueva "pauta premium" para vitíligo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación de láser de excímeros y fármacos anti-JAK se consolida como la nueva "pauta premium" para el tratamiento del vitíligo, según el doctor José Luis López Estebaranz, del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, quien ha presentado nuevos datos sobre esta estrategia en la III Jornada de Novedades en Dermatología

Esta estrategia terapéutica, calificada formalmente como la nueva "pauta premium" en vitíligo, se apoya en la incorporación de Ruxolitinib (inhibidor JAK1/2) -el primer fármaco aprobado para la variante no segmentaria-, logrando una eficacia sin precedentes al acelerar la repigmentación de las lesiones y estabilizar la patología sin efectos adversos significativos.

De cara al futuro, el experto ha apuntado hacia el uso de inhibidores JAK orales "para casos de mayor extensión, insistiendo en la necesidad de seleccionar adecuadamente a los pacientes y clarificar las expectativas a medio y largo plazo".

La Inteligencia Artificial aplicada al diagnóstico temprano, los nuevos enfoques en inflamación y el reto de los bulos digitales han marcado tambien el éxito del encuentro, celebrado en el Auditorio Rafael del Pino de Madrid e inaugurado por la presidenta de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), la doctora Isabel Belinchón.

A lo largo de la sesión se ha analizado el futuro de la especialidad estructurado en grandes ejes estratégicos que han abarcado desde el cribado predictivo en oncología y el control de patologías inflamatorias complejas, hasta las nuevas dianas en dermatología estética y los desafíos de la comunicación sanitaria en entornos digitales.

Coincidiendo con el mes que conmemora el Día Europeo contra el Cáncer de Piel, la actividad científica ha situado la personalización biológica y quirúrgica como el eje fundamental para mejorar el pronóstico de los tumores agresivos. En este ámbito, el doctor Javier Cañueto Álvarez ha expuesto las últimas actualizaciones asistenciales en el manejo del carcinoma espinocelular de alto riesgo.

El experto ha profundizado en los criterios de estadificación y en la incorporación de la inmunoterapia avanzada, señalando que la caracterización histológica detallada resulta determinante para optimizar la toma de decisiones clínicas. De manera complementaria, el doctor Sebastián Podlipnik analizó la integración del seguimiento dinámico digital y la Inteligencia Artificial aplicada al diagnóstico dermatológico temprano.

Durante su intervención, el experto profundizó en los beneficios potenciales que ofrece esta tecnología en la práctica médica actual, destacando "su capacidad para mejorar la eficiencia del trabajo diario de los facultativos, facilitar un diagnóstico y tratamiento sumamente precoces y optimizar el acceso al especialista cuando el paciente realmente lo requiere".

Asimismo, ha señalado que la IA "se consolida como una herramienta clave para facilitar el aprendizaje continuo de los profesionales y, lejos de deshumanizar la atención, contribuye directamente a la humanización de la salud".

Por su parte, la doctora Yolanda Gilaberte del Hospital Universitario Miguel Servet, expuso los nuevos protocolos de la Terapia Fotodinámica (TFD), confirmando que esta modalidad ha dejado de limitarse a la superficie cutánea para convertirse en un abordaje multidiana avanzado que va mucho más allá de lo convencional. Durante su ponencia, la experta ha pedido a los profesionales a considerar la TFD como una herramienta clave para dar solución a casos especialmente complejos, destacando que permite un notable ahorro de fármacos y resulta de gran utilidad para el perfil de pacientes pluripatológicos y polimedicados.

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LA PIEL Y COMORBILIDADES En su intervención, el doctor Herranz Pinto propuso un nuevo paradigma clínico que transforme la dermatología tradicional -reactiva y enfocada en el alivio sintomático temporal- en una estrategia proactiva. El experto subrayó que "el futuro exige identificar biomarcadores de modificación temprana para aprovechar la ventana de oportunidad de cada patología, permitiendo avanzar hacia un abordaje puramente causal".

De este modo, concluyó que "el objetivo principal debe ser la prevención sistémica a largo plazo, entendiendo que el éxito actual ya no consiste sólo en limpiar la piel hoy, sino en desprogramar la enfermedad del mañana". La demostración de que ya es posible modificar el curso natural de la dermatitis atópica ha centrado la intervención del doctor Pablo de la Cueva Dobao, quien ha propuesto un cambio de paradigma basado en la intervención temprana y el uso de biomarcadores.

Durante su ponencia, ha incidido en la necesidad de "actuar en las primeras etapas de la enfermedad para aprovechar la "ventana de oportunidad" de cada paciente, un abordaje que no solo permite alcanzar una remisión profunda y duradera -caracterizada por la normalización de la barrera cutánea y la ausencia de síntomas durante un año mínimo sin corticoides sistémicos-, sino también interrumpir la progresión de la marcha atópica hacia comorbilidades asociadas como el asma, la rinitis alérgica o el riesgo cardiovascular".