Cirujano plástico destaca que las últimas técnicas en lifting facial permiten un rejuvenecimiento más natural

Archivo - Mujer en la consulta del médico estético. - ISTOCK - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cirujano plástico del HLA Universitario Moncloa y director de la Clínica Dr. Sordo, Gustavo Sordo, ha destacado que las últimas técnicas en lifting facial permiten un rejuvenecimiento más natural, evitando algunos de los mayores temores de los pacientes, como son obtener un rostro excesivamente estirado, artificial o llegar a perder la expresión original.

"Creo que los pacientes ya no buscan eliminar todos los signos del envejecimiento, sino sentirse con una imagen más rejuvenecida y fresca, sin que se note que han pasado por quirófano", ha explicado el especialista, quien ha estimado que el volumen de intervenciones de este tipo se ha duplicado desde el año pasado.

Sordo ha puesto el foco en el 'Lifting Facial Deep Plane', una de las técnicas quirúrgicas más avanzadas de rejuvenecimiento facial, que permite adaptar el tratamiento a la anatomía y al tipo de envejecimiento de las personas que acuden a consulta.

Según ha detallado, esta técnica permite reposicionar los tejidos profundos del rostro de forma personalizada, de forma que actúa sobre las estructuras que sostienen el rostro y, con ello, consigue un rejuvenecimiento más armónico y duradero.

El 'Deep Plane Facelift' consiste, en primer lugar, en suspender los tejidos trabajándolos en profundidad, no solo mediante suturas superficiales, para, a continuación, corregir estructuras del cuello que ocupan un volumen importante y que seguirían descolgadas si no se tratan en profundidad, como las glándulas submaxilares. En tercer lugar, se debe aplicar la filosofía de la preservación, reduciendo la disección necesaria para lograr el resultado correcto.

Así, para preservar la movilidad, los rasgos y la identidad del paciente, el doctor Gustavo Sordo ha hecho hincapié en que "hay que evitar los lifting de solo piel", ya que las cicatrices tienden a ensancharse.

"Una vez corregido el descolgamiento en profundidad, que es la raíz del problema, esta se readapta con una tensión mínima, prácticamente sin tracción, porque esa tensión la soportan los tejidos profundos. Así, las cicatrices quedan prácticamente invisibles y el resultado es muy natural", ha precisado.