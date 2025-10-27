Una cirujana plástica afirma que la especialidad avanza hacia una medicina más centrada en la armonía que en transformar

Archivo - Preparación de cirugía plástica en el abdomen. - RAFA JODAR/ISTOCK - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La especialista del Servicio de Cirugía Plástica de Olympia Quirónsalud, la doctora Alicia González González, ha afirmado que la cirugía plástica se encuentra avanzando hacia una medicina más centrada en la armonía del cuerpo que en su transformación, combinando una mayor seguridad, naturalidad y recuperación.

"La cirugía plástica ha avanzado hacia una medicina más respetuosa con el cuerpo y centrada en la armonía, no en la transformación", ha subrayado González, detallando que muchos casos no solo implican una cuestión estética, sino también funcional o de bienestar emocional, por lo que esta evolución basada en tratamientos menos invasivos ofrece resultados visibles, seguros y con una recuperación casi inmediata, sin necesidad de hospitalización.

Entre las intervenciones más demandadas se encuentra la armonización mamaria, un procedimiento que permite aumentar ligeramente el volumen del pecho sin anestesia general, sin cicatrices visibles y con una recuperación muy rápida.

"Es un avance importante porque el objetivo ya no es solo modificar, sino armonizar el cuerpo del paciente con técnicas seguras y resultados naturales", ha señalado la especialista.

Lo mismo ocurre con las otoplastias, unas cirugías destinadas a corregir la forma o posición de las orejas tanto en adultos como en niños que tienen un "alto impacto" en la autoestima del paciente, dejando una cicatriz "casi imperceptible" tras un procedimiento "sencillo".

La experta también ha detallado que las técnicas faciales también se han refinado, y que la queiloplastia permite rejuvenecer el labio superior y "devolverle su proporción original" sin ingreso hospitalario, mientras que la blefaroplastia corrige el exceso de piel o las bolsas de los párpados, recuperando una mirada "más descansada y fresca".

Los avances tecnológicos también han mejorado los resultados en procedimientos corporales como las lipoestructuras, utilizadas para tratar acúmulos de grasa localizada y mejorar la calidad de la piel en zonas como el abdomen, los brazos o la papada.

Además, permite realizar extirpaciones de pequeñas tumoraciones cutáneas y corregir cicatrices o secuelas de quemaduras, siempre con técnicas que buscan minimizar la cicatriz y acortar los tiempos de recuperación.

"El objetivo es ofrecer soluciones eficaces, seguras y adaptadas a cada caso, a través de técnicas ambulatorias que combinan seguridad clínica, precisión y una recuperación cómoda", ha concluido la doctora González.