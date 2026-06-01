Archivo - Casi el 90% de cirujanos plásticos detectan un aumento de intervenciones tras el auge de los fármacos para perder peso - HENADZI PECHAN/ISTOCK - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP) ha llevado a cabo una encuesta sobre alrededor de 150 de sus especialistas, de los que casi el 90 por ciento ha detectado "un aumento de intervenciones tras el auge de fármacos como 'Ozempic'" para la pérdida de peso.

"Estamos observando un cambio claro en el perfil de los pacientes que llegan a nuestras consultas", ha señalado al respecto la presidenta de esta organización, la doctora Beatriz Berenguer, que ha añadido que "la pérdida de peso rápida asociada a estos tratamientos puede generar alteraciones importantes en el contorno corporal y facial que, en muchos casos, requieren una solución quirúrgica para recuperar la armonía estética".

En este contexto, desde la AECEP han indicado que "el fenómeno se ha intensificado especialmente durante el último año, tal y como señala alrededor del 50 por ciento de los profesionales encuestados, mientras que un 35 por ciento sitúa el inicio de esta tendencia entre uno y dos años atrás". "En cuanto a la magnitud de este incremento, casi la mitad de los especialistas cifra el aumento de estos pacientes en hasta un 25 por ciento en su consulta habitual", ha afirmado.

"Esta nueva demanda se concentra principalmente en el cuerpo, donde el 60 por ciento de los cirujanos afirma observar con mayor frecuencia este tipo de consultas", han continuado, para añadir que "entre los cambios físicos corporales más habituales tras la pérdida de peso, destacan la flacidez abdominal, señalada por el 93 por ciento de los encuestados, seguida por la flacidez en muslos, el exceso de piel en brazos y la pérdida de volumen en glúteos, consecuencia de una reducción rápida de grasa corporal que afecta al contorno y a la calidad de la piel".

En cuanto al ámbito facial, han expresado que "los especialistas identifican también efectos visibles, como la flacidez cutánea, detectada por el 70 por ciento de los encuestados, y la pérdida de volumen facial, señalada por el 65 por ciento, además de surcos más profundos (nasogenianos, etc.) y ojeras más marcadas".

LA ABDOMINOPLASTIA, LA CIRUGÍA MÁS DEMANDADA

Por todo ello, "los procedimientos quirúrgicos han experimentado un incremento significativo, especialmente en el ámbito corporal", han proseguido, para agregar que "la abdominoplastia se sitúa como la intervención más demandada, mencionada por casi el 90 por ciento de los especialistas, seguida del lifting de brazos (46%), el lifting de muslos (35%) y el lifting corporal completo (28%)".

Junto a ello, la AECEP ha expuesto que, en cuanto a la cara, "destacan especialmente el lifting facial, señalado por casi el 60 por ciento de los especialistas, seguido por los rellenos con ácido hialurónico (44%), la blefaroplastia (43%) y los bioestimuladores de colágeno (30%)".

Esta entidad ha indicado, como cierre a este análisis, que "en cuanto al perfil de los pacientes, el 83 por ciento de los encuestados coincide en que se trata predominantemente de mujeres". "Además, este tipo de consultas se concentra principalmente en pacientes de mediana edad, especialmente entre los 45 y los 60 años", ha explicado.

"Es importante trasladar a los pacientes que estos fármacos no son una solución aislada", ha declarado, por su parte, el vocal de esta organización, el doctor Jordi Mir, quien ha asegurado que "deben utilizarse bajo supervisión médica y acompañarse de una reeducación de los hábitos de vida, especialmente en el ámbito dietético y del ejercicio físico".

A su juicio, "una pérdida de peso demasiado rápida puede tener consecuencias tanto a nivel estético como funcional, por lo que es fundamental realizar un seguimiento adecuado de cada caso". Frente a ello, desde la AECEP han aconsejado "una pérdida de peso progresiva" y han recordado "la importancia de utilizar estos fármacos siempre con indicación y seguimiento por un especialista, evitando un uso indiscriminado o sin supervisión".