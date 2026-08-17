El blanqueamiento interno, solución ante dientes más oscuros o amarillentos

Archivo - Especialista destaca que el blanqueamiento interno puede ser la solución ante dientes más oscuros o amarillentos - MEDIAPHOTOS/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director médico de la clínica dental MAEX Indenta, el doctor Eduardo Sirvent, ha explicado que existen pacientes que "acuden a la consulta preocupados porque un solo diente se ha vuelto grisáceo o amarillento con el paso de los años", circunstancia ante la que ha destacado que el blanqueamiento interno puede ser la solución.

"Muchos piensan que la única solución pasa por colocar una carilla o incluso una corona, cuando en realidad el blanqueamiento interno permite, en varios casos, recuperar el color natural del diente manteniendo intacta su estructura", ha explicado al respeto, para añadir que hoy se entiende que la estética dental "también consiste en respetar la naturalidad de la sonrisa, preservando siempre la salud bucodental y logrando que el paciente se sienta cómodo con el resultado".

En este sentido, Sirvent ha señalado que "esta evolución de la Odontología estética responde tanto a un cambio social como a los avances en los tratamientos". "El objetivo ya no es transformar la sonrisa, sino mejorarla respetando al máximo la estructura natural del diente y reservando los tratamientos restauradores más invasivos para cuando son realmente necesarios", ha apuntado.

"Un buen ejemplo de esta filosofía es el blanqueamiento dental interno, una alternativa para aquellos dientes que han perdido su color y que, en muchos casos, permite recuperar su tonalidad natural sin recurrir a carillas o coronas", ha insistido, al tiempo que ha declarado que esta alteración del color "suele aparecer tras una endodoncia -el tratamiento que elimina la pulpa o nervio del diente para conservar la pieza-, como consecuencia de un traumatismo sufrido años atrás o por cambios internos derivados del propio procedimiento".

EL BLANQUEAMIENTO CONVENCIONAL NO ES LA OPCIÓN MÁS ADECUADA

A su juicio, "en estos casos, el origen del problema no está en el esmalte, sino en el interior del diente, por lo que el blanqueamiento convencional, que actúa sobre la superficie dental, no suele ser la opción más adecuada". "A diferencia del blanqueamiento externo, que aclara el tono de varios dientes actuando sobre el esmalte, el blanqueamiento interno consiste en introducir el agente blanqueador en la cámara pulpar de un diente previamente endodonciado", ha aclarado.

"El tratamiento se realiza de forma progresiva hasta recuperar un color armónico con el resto de la sonrisa, sin intervenir sobre las piezas adyacentes", ha continuado, al tiempo que ha sostenido que "el objetivo no es conseguir un blanco más intenso, sino devolver al diente el tono que le corresponde para que vuelva a integrarse con el resto de la sonrisa".

Por último, y tras señalar que "con una correcta higiene bucodental, revisiones periódicas y buenos hábitos, los resultados pueden mantenerse durante años", ha afirmado que "la estética nunca puede ir por delante del diagnóstico". "Antes de pensar en blanquear un diente, debemos asegurarnos de que la endodoncia está correctamente realizada, que no existe ninguna infección y que la estructura dental puede conservarse", ha concluido.