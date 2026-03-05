El angioedema hereditario se incorpora a los consentimientos informados de ortodoncia invisible

Consentimiento informado. - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANGIOEDEMA FAMILIAR

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Angioedema Familiar (AEDAF) ha informado este jueves de que algunas compañías fabricantes de alineadores transparentes han empezado a incorporar en los consentimientos informados de este tipo de tratamientos de ortodoncia una advertencia sobre el angioedema hereditario (AEH).

"En casos poco frecuentes, los pacientes con angioedema hereditario pueden experimentar una hinchazón rápida de los tejidos subcutáneos, incluida la laringe. Este tipo de cuadros puede aparecer como consecuencia de estímulos leves, entre ellos los procedimientos dentales", detalla el nuevo epígrafe incorporado a estos documentos.

Asimismo, se indica la necesidad de interrumpir el uso del dispositivo y consultar de inmediato con un profesional sanitario ante cualquier reacción compatible.

La AEDAF ha subrayado que este es un "paso relevante" en materia de seguridad del paciente, prevención de riesgos y visibilización clínica de una enfermedad rara que puede presentar complicaciones graves en determinados contextos asistenciales, incluidos algunos procedimientos odontológicos.

En este sentido, la inclusión del AEH en los consentimientos informados permite una práctica más responsable, ya que el paciente puede informar de su diagnóstico y el profesional puede valorar antecedentes relevantes antes de iniciar el tratamiento, facilitando la adopción de medidas preventivas si es necesario.

Para la AEDAF, que grandes compañías fabricantes de alineadores transparentes hayan asumido su incorporación otorga a la medida una dimensión especialmente significativa. "Cuando este tipo de actores modifica sus protocolos documentales, se genera un efecto tractor sobre clínicas, distribuidores y profesionales, contribuyendo a la creación de un nuevo estándar de buena práctica en el ámbito odontológico", ha apuntado.

La medida pone de relieve la necesidad de seguir avanzando en la formación de profesionales sanitarios y en la adaptación de protocolos a la realidad de las personas que conviven con enfermedades raras.

El angioedema hereditario tiene una prevalencia de un caso por cada 50.000 habitantes y está causada por la deficiencia o disfunción del inhibidor de C1, una proteína que regula la inflamación. Provoca episodios impredecibles de hinchazón en piel, vías respiratorias y tubo digestivo; la afectación laríngea puede ser potencialmente mortal si no se trata con rapidez.

Su manejo incluye fármacos de rescate para los brotes y terapias profilácticas que reducen la frecuencia y gravedad de los episodios.