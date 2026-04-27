La AEMPS retira del mercado la tinta para tatuaje 'Dynamic Candy Apple Red' por no contar con autorización para su venta

Imagen del producto afectado. - AEMPS

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha detectado que la empresa Dynamic Color Europe está comercializando la tinta para tatuaje 'Dynamic Candy Apple Red' sin la preceptiva autorización de comercialización en España.

Por ello, la AEMPS ha ordenado el cese de comercialización y la retirada del mercado de las unidades distribuidas de este producto de cuidado personal, así como la recuperación de las ya adquiridas por los usuarios. Por su parte, la empresa responsable ha iniciado voluntariamente la retirada de la citada tinta para tatuaje de los distribuidores. La Agencia también ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión.

En este sentido, la AEMPS pide a los usuarios que no utilicen las unidades afectadas y que las devuelvan al punto de compra o contacten con la empresa para gestionar su devolución. Por su parte, insta a los puntos de venta a que, si disponen de unidades del producto afectado, las retiren de la venta y se pongan en contacto con la empresa responsable.