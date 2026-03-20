La AEMPS retira del mercado un lote del cosmético 'Fresh baby sunscreen SPF 50' de la marca Ringana

Imagen del producto afectado. - AEMPS

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado sobre el cese de comercialización y retirada del mercado del producto 'Fresh baby sunscreen SPF 50' de la marca Ringana y con el número de lote 103362506241, tras los ensayos realizados por las autoridades austriacas, en los que se ha obtenido un factor de protección solar (FPS) inferior al declarado en el etiquetado.

Estas medidas han sido ordenadas por las autoridades competentes de Austria y comunicadas a través del Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea para productos peligrosos no alimentarios (Safety Gate).

El producto indica en su etiquetado una categoría de protección solar "Alta". Sin embargo, conforme a lo establecido en la Recomendación de la Comisión Europea, de 22 de septiembre de 2006, relativa a la eficacia de los productos de protección solar y a las declaraciones sobre los mismos, su FPS correspondería con una categoría de protección solar "Media".

Según la AEMPS, el uso de cosméticos con un FPS inferior al indicado en el etiquetado puede suponer un riesgo para la salud, al aumentar la probabilidad de sufrir quemaduras en caso de exposición solar prolongada. Este riesgo es especialmente relevante al tratarse de un producto recomendado para bebés a partir de 0 meses y para población infantil.

Por el momento, la AEMPS ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión. Asimismo, recomienda a los usuarios que, si disponen de alguna unidad del producto, no la utilicen y se pongan en contacto con su punto de venta.