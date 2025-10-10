La AEMPS realizó más de 1.700 controles a productos cosméticos y adoptó medidas en el 14% de casos durante 2024

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) realizó el año pasado un total de 1.764 controles a productos cosméticos y tuvo que adoptar medidas en 248 de estos casos, es decir, solo en el 14 por ciento.

Así se desprende del Informe de Control del Mercado de Productos Cosméticos, que el organismo adscrito al Ministerio de Sanidad ha publicado por primera vez para recoger los resultados de las actuaciones realizadas en vigilancia del mercado y valorar los retos y logros alcanzados.

La AEMPS ha destacado a España como uno de los principales mercados europeos de cosmética, un sector en el que se comercializan millones de productos de uso cotidiano, como champús o cremas, motivo por el que ha hecho hincapié en la importancia de una vigilancia constante.

Así, ha apuntado que la adopción de medidas en 248 de los controles llevados a cabo debe interpretarse como una proporción reducida de incumplimientos observados frente al enorme volumen de productos disponibles, pero a la vez como una señal clara de la necesidad de mantener una supervisión activa que garantice la protección de la salud pública.

Con respecto a sus evaluaciones, la Agencia publicó 16 notas informativas de seguridad dirigidas a la ciudadanía en 2024. De estas, siete estaban relacionadas con contaminación, cinco con problemas de eficacia o evaluación de la seguridad y cuatro con sustancias prohibidas o restringidas.

Entre todas las actividades de control que recoge el informe, la AEMPS ha puesto el foco en las revisiones documentales de los expedientes de información de los productos y sus evaluaciones de seguridad, las comprobaciones físicas y de etiquetado de los distintos productos presentes en el mercado, las evaluaciones del riesgo para la salud de las no conformidades detectadas, la participación en campañas de control del mercado en coordinación con las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, y la cooperación con las autoridades competentes de otros estados miembros para la coordinación de actuaciones conjuntas.

Los resultados del informe señalan que las no conformidades más frecuentes estuvieron relacionadas con la presencia de ingredientes prohibidos en la formulación, de deficiencias en el informe de seguridad del producto cosmético, de errores en el etiquetado (ingredientes, advertencias, reivindicaciones), del incumplimiento de la obligación de notificación al Portal Europeo de Productos Cosméticos (CPNP) y de casos de contaminación microbiológica.

En respuesta a estas incidencias, la AEMPS y las autoridades autonómicas adoptaron medidas proporcionales al riesgo, entre ellas la retirada del mercado y recuperación de productos, la transmisión de 64 alertas nacionales a las comunidades autónomas y la notificación de casos al sistema europeo Safety Gate, que en 2024 registró 1.502 alertas relacionadas con cosméticos, 93 de ellas vinculadas a España como país de origen o destino.

La AEMPS ha valorado positivamente las actividades de control de mercado realizadas en 2024, destacando el aumento de las notificaciones realizadas en los sistemas de alerta nacionales y europeos y el fortalecimiento de la colaboración interinstitucional.

Para finalizar, ha señalado que continuará desarrollando las actividades de control de mercado conforme a un enfoque basado en el riesgo, priorizando aquellos productos y canales con mayor impacto potencial en la salud pública, con el fin de proteger a los consumidores y asegurar la calidad del mercado de productos cosméticos.