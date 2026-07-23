La AEMPS informa de la detección de unidades falsificadas del producto cosmético 'Xhekpon crema'

Archivo - Imagen de recurso de una crema. - SIMARIK/ISTOCK - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado de la venta en España de unidades falsificadas del producto cosmético 'Xhekpon crema - cuidado facial, cuello y escote', tras recibir la comunicación del fabricante Vectem.

La comercialización de estas unidades se ha detectado en un establecimiento comercial de Zaragoza y en determinadas plataformas de comercio electrónico. Así, el fabricante del producto ha confirmado que se trata de falsificaciones, por lo que no puede garantizarse su seguridad.

Según ha confirmado la compañía Vectem, las unidades falsificadas pertenecen a los lotes N017B (fecha de caducidad 09-2028) y N018B (fecha de caducidad 03-2028), si bien no se descartar la existencia de otros lotes afectados.

La AEMPS subraya que las unidades falsificadas presentan varias diferencias respecto al producto original que pueden facilitar su identificación. En general, el envase de los productos falsificados presenta una tonalidad más rojiza que el de los originales. Además, algunas unidades incorporan pegatinas grises que cubren información obligatoria, como la lista de ingredientes o los datos de la persona responsable del producto.

Otra diferencia significativa se encuentra en el tubo del producto. En las unidades falsificadas, el cuello del tubo es de color blanco, mientras que en el producto original es de color plateado y presenta tres marcas en relieve alrededor del cierre.

Asimismo, Vectem ha modificado el diseño del envase y del etiquetado del producto. No obstante, todavía pueden encontrarse a la venta unidades originales con el diseño anterior, procedentes de las existencias de algunos establecimientos. Por este motivo, en el mercado coexisten envases con el diseño anterior y con el nuevo.

El nuevo diseño oficial presenta un envase de color blanco con una caja exterior a juego, incorpora el nombre del producto en disposición vertical y mantiene la identificación de la marca y del fabricante en el etiquetado.

Por todo ello, la AEMPS insta a los consumidores que tengan unidades cuyo lote y fecha de caducidad coincidan con los indicados a no utilizarlas. Asimismo, si sospechan que el producto adquirido puede ser falsificado, recomienda ponerse en contacto con Vectem.

Por su parte, la Agencia pide a distribuidores y puntos de venta que revisen los productos almacenados y disponibles para la venta, comprueben si el número de lote y la fecha de caducidad coinciden con los comunicados y, en caso afirmativo, no los distribuyan y procedan a retirarlos de la venta.