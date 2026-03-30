La AEMPS informa del cese de venta y retirada de varios lotes de la colonia infantil 'Yodeyma Kids'

Imagen del producto afectado. - AEMPS

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado este lunes del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de varios lotes en diferentes formatos de la colonia 'Yodeyma Kids', tras detectarse la presencia del alérgeno alcohol bencílico en una concentración superior al 0,001 por ciento sin figurar en el etiquetado del producto.

Según ha detallado la AEMPS, adscrita al Ministerio de Sanidad, el reglamento sobre productos cosméticos establece que ciertos alérgenos deben aparecer declarados en el etiquetado siempre que su concentración supere el 0,001 por ciento, ya que el uso del producto podría suponer un riesgo grave para la salud de personas sensibilizadas.

Los productos afectados son los lotes EY26KID en formato 125 ml, EY27KID en formato 125 ml, EY28KID en formato 125 ml, EY29KID en formato 125 ml, EY30KID en formato 125 ml, EY32KID en formato 125 ml, EY33KID en formato 125 ml, EY34KID en formato 125 ml, Y515KID en formato 50ml, Y516KID en formato 50ml, PY29KID en formato 15ml, PY30KID en formato 15ml y PY31KID en formato 15ml.

La agencia ha indicado que la empresa responsable, Andromeda Manufacturing, ya ha iniciado la retirada del producto de los puntos de venta, así como la recuperación de los cosméticos adquiridos por las personas usuarias.

La AEMPS ha recomendado a las personas que hayan adquirido este producto que comprueben el número de lote que figura en el envase del producto y, en caso de coincidir con uno de las afectados, no lo utilicen y lo devuelvan al punto de compra o se dirijan a la empresa responsable.

Respecto a los puntos de venta, la agencia ha pedido que revisen sus productos, tanto aquellos en venta como los que tienen en el almacén, y en caso de disponer de unidades de los lotes afectados, las retiren y se pongan en contacto con la empresa responsable.