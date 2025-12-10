La AEMPS informa del cese de venta, retirada y recuperación del cosmético 'Wet N Wild Proline Felt Tip Eyeliner'

Imagen del producto afectado. - AEMPS

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado este miércoles del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de todos los lotes del cosmético 'Wet N Wild Proline Felt Tip Eyeliner', con la referencia E8752 - EAN 4049775587527.

Así lo ha señalado después de que la empresa responsable del producto haya detectado que la concentración del pigmento negro de carbón (CI 77266, nano) supera la concentración máxima permitida, un 10 por ciento según establece el Reglamento (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos.

El responsable de la puesta en el mercado de este cosmético, que se distribuye en España a través de perfumerías y venta 'online', es la empresa Markwins Beauty Brands. Dicha empresa ya ha iniciado la retirada del producto de los puntos de venta, así como la recuperación de las unidades adquiridas por las personas usuarias.

Por su parte, la AEMPS, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión y ha enumerado una serie de recomendaciones para personas usuarias y puntos de venta.

En concreto, a aquellas personas que dispongan de alguna unidad del producto citado, les ha pedido que no la utilicen y se dirijan al punto de venta donde la adquirieron para obtener un reembolso completo dentro de los próximos seis meses.

Respecto a los puntos de venta, ha instado a que revisen los productos en venta y almacenados en su establecimiento. Si disponen de unidades del producto afectado, deberán retirarlas de la venta y ponerse en contacto con la empresa responsable.