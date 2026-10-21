La AEMPS informa del cese de venta y retirada de 'Daen Crema Depilatoria for Men' por déficits en sus intrucciones

Imagen del producto afectado. - AEMPS

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado este miércoles del cese de comercialización y retirada del mercado de todos los lotes de 'Daen Crema Depilatoria for Men', de Laboratorios Ibercosmetic, tras detectar deficiencias en sus instrucciones que impedían garantizar un uso seguro.

La AEMPS, adscrita al Ministerio de Sanidad, ha subrayado que el problema identificado no está relacionado con la composición del producto. Según ha detallado, las condiciones de uso descritas en el etiquetado permiten una exposición superior a la considerada en la evaluación de seguridad y, por tanto, suponen un riesgo para las personas usuarias.

La agencia ha detectado estos problemas en las instrucciones después de revisar el informe sobre la seguridad del producto, dentro de la campaña de control de las evaluaciones de seguridad de cosméticos que se inició en 2025. Además de instar al cese de venta y retirada de la crema depilatoria ha informado a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.

Laboratorios Ibercosmetic ha procedido al cumplimiento de las indicaciones de la AEMPS y, además, ha modificado las instrucciones de uso incorporando una advertencia adicional relativa a las zonas corporales que pueden depilarse en un mismo día.

Esta modificación ha permitido reanudar su comercialización con el etiquetado actualizado, que incluye la advertencia "No depile más de una zona amplia (pecho, espalda, brazos o piernas completas) el mismo día. Esperar al menos una semana entre depilaciones en la misma zona".

La AEMPS ha señalado que las personas usuarias pueden seguir utilizando esta crema depilatoria siempre que respeten la condición de no depilar más de una zona amplia del cuerpo el mismo día y esperar al menos una semana entre depilaciones en la misma zona.