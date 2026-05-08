AEMPS anuncia retirada de cosméticos 'Inoar G.Hair 2 Anti-Volume Treatment' e 'Inoar Moroccan Step 2 Capilary Treatment' - AEMPS

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado del cese de comercialización, retirada y recuperación de los cosméticos 'Inoar G.Hair 2 Anti-Volume Treatment' e 'Inoar Moroccan Step 2 Capilary Treatment' por contener formaldehído, un ingrediente prohibido en la composición de este tipo de productos.

Según indica este organismo regulatorio, esta medida es aplicable a "todos los lotes" de estos artículos y a tenor de lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos. A pesar de ello, el formaldehído "aparece declarado en el etiquetado como formaldehyde", ha afirmado.

Además, ha explicado que ha tenido conocimiento de este problema a través de dos alertas registradas mediante el sistema de notificación europeo 'Safety Gate'. La empresa responsable de la puesta en el mercado de estos productos cosméticos, 'Viva Linda Distribuciones', "ya ha iniciado la retirada de los productos del mercado, así como la recuperación de las unidades adquiridas por las personas usuarias", ha señalado.

Por su parte, la AEMPS, que ha informado de que ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión, ha expuesto a los usuarios que, si disponen de alguna unidad de los productos afectados, no la utilicen. "Puede dirigirse al establecimiento donde adquirió el producto para su devolución", ha señalado.

En cuanto a los distribuidores y puntos de venta, ha pedido revisar los productos en venta y almacenados en su establecimiento y ha declarado que, si se dispone de unidades de los productos afectados, estas deben ser retiradas de la venta y establecer contacto con la empresa responsable.