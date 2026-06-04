La AECC recuerda de que el bronceado no es una práctica segura y alerta del riesgo de la exposición solar sin protección

Archivo - Imagen de una persona con quemaduras solares. - JOEL CARILLET - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha advertido de que el bronceado no es una práctica segura, ya que es una señal de alarma de la piel asociada a la exposición excesiva y desprotegida al sol.

"Provocada por la incidencia de las radiaciones UVB en la capa más externa de la piel, la estimulación de melanina es la causante del color más oscuro de la piel, que se interpreta como irritación o eritema solar", ha explicado la Asociación.

Al mismo tiempo, la AECC ha indicado que este tipo de radiación es la que más incide en el cáncer de piel (melanoma o no), ya que altera y provoca mutaciones en las células y revoluciona su multiplicación. "A pesar de los diferentes formatos y productos, no hay bronceado seguro y el menos recomendado es el de las camas de bronceado artificial, cancerígenas en todas sus formas", recalca.

Con la llegada del verano, la Asociación ha publicado una serie de aclaraciones para desmontar las 'fake news' relacionadas con la exposición al sol y el bronceado.

Según explica, en las redes sociales "abunda información falsa, bulos y teorías" que se extienden más rápido que la evidencia e interfieren en la promoción de salud y el intento de las instituciones sanitarias de poner al alcance del público general el conocimiento de los hábitos saludables para prevenir y minimizar los riesgos.

"Podemos prevenir hasta el 50 por ciento de los diagnósticos oncológicos, y el de piel es uno de los más fáciles de evitar", ha señalado Adriana Fonte, médica del departamento de Prevención de la Asociación Española Contra el Cáncer en Madrid.

Para la especialista, "lo mejor es protegerse todo el año, sin excepciones". Esta protección corre prisa, ya que las cifras del cáncer de piel, alerta la médica, "han aumentado un 40 por ciento en los últimos cuatro años".

LA EXPOSICIÓN DIRECTA AL SOL NO ES BENEFICIOSA

La AECC ha indicado que no existe evidencia científica que respalde determinadas prácticas difundidas en redes sociales sobre la exposición directa al sol, ni en la medicina tradicional oriental ni en la occidental.

La entidad ha advertido de que la exposición excesiva a las radiaciones solares provoca daños en el ADN celular que incrementan el riesgo de cáncer de piel y debilita los mecanismos de defensa de la piel.

Asimismo, ha señalado que la radiación solar puede afectar a la síntesis de vitamina D y a sus receptores en la piel, lo que puede reducir la capacidad del organismo para utilizarla correctamente. En este sentido, ha subrayado que el uso de fotoprotección no impide su producción.

La AECC ha subrayado que, en términos de riesgo-beneficio, es preferible prevenir el cáncer de piel mediante una adecuada protección solar y que, en caso de déficit de vitamina D, esta puede suplementarse de forma segura.

Por otra parte, la Asociación ha resaltado que la protección solar debe ser extensiva a todo el año, en todos los sitios, del mismo modo que se mantiene cualquier otro hábito saludable. Así, ha explicado que las nubes dejan pasar el 80 por ciento de las radiaciones y la nieve, como el agua y la arena, las reflejan y dispersan, o sea, que pueden producirse quemaduras de la misma forma.

"El daño en la piel es acumulativo, incide en el ADN celular y contribuye al fotoenvejecimiento progresivo, por eso se suele decir que la piel tiene memoria", ha manifestado.

Asimismo, ha indicado que las pieles oscuras y negras requieren protección solar, ya que, pese a que son más resistentes, también pueden sufrir cáncer de piel. "Estas pieles son las más resistentes al daño provocado por el sol, pero la incidencia de cáncer de piel es creciente y, en este caso, a veces de peor pronóstico porque se detectan de manera tardía. La protección solar debería ser un hábito extensivo, sin exclusiones", ha detallado.

FORMAR A JÓVENES PARA PROMOVER HÁBITOS SALUDABLES

En este contexto, la Asociación Española Contra el Cáncer está llevando a cabo un programa de Formación de Agentes del Cambio orientado a capacitar personas jóvenes y referentes comunitarios para promover hábitos saludables y sensibilizar sobre la prevención del cáncer de piel o melanoma desde su propio entorno.

Según informa, la formación aborda los diferentes tipos de fotoprotección solar y su importancia para reducir el riesgo de desarrollar un cáncer de piel o melanoma, en especial en las poblaciones infantojuveniles, que son las que más riesgo presentan a lesiones que en etapas posteriores puedan convertirse en cáncer y en colectivos profesionalmente expuestos.

"Buscamos crear una red de agentes capaces de sensibilizar, generar conciencia y promover entornos más saludables, convirtiéndoles en líderes dentro de sus espacios habituales, sociales y digitales", indica Cecilia Díaz-Estébanez, técnica de prevención de la Asociación.

"Tratamos no solo de aumentar el conocimiento sobre prevención del cáncer de piel o melanoma", señala, "sino también favorecer cambios reales en los hábitos cotidianos y fomentar una cultura de cuidado y protección de la salud."