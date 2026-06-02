El 67% de los españoles no utiliza protección solar como hábito diario

Archivo - Crema solar. - FREDERIKLOEWER/ ISTOCK - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 67 por ciento de los españoles reconoce no utilizar protección solar como hábito diario, según los datos de la primera edición del 'Barómetro del Sol' de Nivea Sun, que ha demostrado que los españoles asocian el uso de protector solar a contextos como playas o piscinas, pero que siguen sin incorporarlo en otros entornos cotidianos de alta exposición solar, como terrazas o espacios urbanos.

Por ello, la empresa instalará sus propias terrazas en las ciudades de Valencia y Málaga, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la protección solar durante todo el año y no solo en el entorno de playa y piscina. En ellas habrá actividades que fomenten la concienciación y ayuden a incorporar la protección solar en el día a día, demostrando que puede ser un "gesto sencillo" durante todo el año.

Según este análisis, el 85 por ciento de los españoles afirma estar preocupado por los efectos del sol en la piel y al 82 por ciento le preocupa el cáncer de piel. Sin embargo, dos tercios de los encuestados reconoce que el protector solar no forma parte de su rutina diaria, quedando relegado a los meses de verano o a lugares como la playa y la piscina, aunque el 33 por ciento de los encuestados declaran que su principal medida de protección es la fotoprotección.

Mientras que en la playa y en las piscina el uso de crema solar es del 70 por ciento en los encuestados, solo el 30 por ciento la utiliza cuando va a una terraza o a un parque. De hecho, según el estudio, la mitad de los encuestados confiesan haberse quemado en una terraza alguna vez.

El 'Barómetro del Sol' también ha puesto de manifiesto que seis de cada diez españoles tienen dudas sobre los protectores solares, lo cual incide directamente en su aplicación y, por tanto, en su eficacia. En concreto, el 45 por ciento no tiene claro cómo interpretar el factor de protección solar (SPF), cuál es el adecuado para su piel y qué cantidad debe echarse. Estos datos, según Nivea, reflejan la necesidad de "reforzar la educación en fotoprotección y facilitar información clara sobre el uso correcto del protector solar para fomentar hábitos más eficaces".

La asesora dermatológica de Nivea Sun, María Segurado, ha detallado que las recomendaciones indican una cantidad aproximada de 2 mg de crema por centímetro cuadrado de piel, aunque en la práctica es difícil de medir, por eso "se utiliza la regla de los dos dedos por zona".

LA IMPORTANCIA DE LA REAPLICACIÓN

Más allá de la cantidad, el estudio ha revelado que la reaplicación sigue siendo la "gran asignatura pendiente". Más de la mitad de los españoles solo se aplica el protector antes de comenzar su exposición, ignorando uno de los pasos "más determinantes" para una protección real y eficaz.

"Hay que reaplicarse cada dos o tres horas para que el SPF sea efectivo, sobre todo después de hacer deporte o bañarse", ha afirmado Segurado.

En este contexto, y siendo conscientes de la necesidad de integrar la protección solar en el día a día, Nivea Sun ha puesto en marcha 'Todos los días sale el sol' para hacer un llamamiento a incorporar la fotoprotección como un hábito cotidiano integrándolo en cualquier momento del año.

Por su parte, la brand manager de Nivea Sun, Amaia Ansoategui, ha declarado que este barómetro confirma que existe "una gran conciencia sobre los riesgos de la exposición solar, pero que todavía queda camino por recorrer para transformar esa preocupación en hábitos diarios de protección".

"Desde Nivea Sun queremos educar y contribuir a la desestacionalización el uso del protector solar y convertirlo en un hábito diario para garantizar la protección de todos los españoles", ha sumado.

A través de esta iniciativa, Nivea Sun refuerza, además, su compromiso con la educación en fotoprotección y la prevención del cáncer de piel, una labor que impulsa también mediante su colaboración, por segundo año consecutivo, con la Asociación Española Contra el Cáncer y el apoyo a la investigación iniciado el pasado año.